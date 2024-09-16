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衝iPhone 16買氣 台灣大抽「美西AI朝聖之旅」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
iPhone 16系列。台灣大／提供
iPhone 16系列。台灣大／提供

電信三雄9月20日（五）將同步開賣蘋果最新iPhone 16手機，為了衝刺買氣，電信三雄首賣會都會推出專屬優惠及加碼贈禮，台灣大宣布，要抽出16組「美西AI朝聖之旅」大獎，加上其他優惠贈禮，將砸下近300萬元。

台灣大哥大宣布，開賣iPhone 16系列，並於臺北文創門市舉辦首賣會活動，呼應iPhone 16的AI亮點功能，宣布推出「最i果粉 AI科技超一六（超一流）」活動，累計送出總價值近300萬元好禮。其中，用戶11月20日前申辦台灣大5G月租1,399元以上iPhone 16專案，上網登記即可抽9日「美西AI朝聖之旅」，共16組名額，5年以上老客戶與VIP用戶，中獎機率再加倍，1人中獎，2人同行，由3C達人Tim哥擔任團長，帶您造訪Apple、Google、NVIDIA、Meta等科技巨頭，以及神秘彩蛋行程，將深入AI科技世界，遨遊好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點，超越原本旅行團價值。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，iPhone 16全系列搭載Apple Intelligence，將AI、神經運算引擎與雲端技術深度融合，重新定義AI手機的未來體驗。為了完美契合此次AI科技升級，台灣大精心策劃「美西AI朝聖之旅」，讓果粉不僅能擁抱尖端科技，更能親臨其發源地，感受世界前沿的創新力量。台灣大憑藉與Apple、Google、NVIDIA等科技巨頭的緊密合作，設計獨家行程，不僅能在Apple總部搶先體驗Vision Pro，深入Google總部的最新訪客中心，並在NVIDIA GTC大會由專人引領探索AI核心技術，以及帶領大家體驗Waymo One無人計程車等先進科技，同時，還有其他神秘驚喜行程將陸續公布，引領果粉深入科技世界，全方位體驗未來的無限可能。

台灣大表示，回饋消費者，申辦iPhone 16指定專案，不僅舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案，合約約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元；同時寵愛資深用戶，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋，同時，5年以上老客戶、VIP用戶皆可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。

台灣大指出，申辦5G專案月租1,599元，iPhone 16專案價只要零元起，享10大好康優惠，讓用戶暢享遊戲、追劇、聽音樂等娛樂生活。包含Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元，以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費、HBO GO 3個月請你看、YouTube Premium最高前4個月免費優惠、天下數位全閱讀免費3個月、反詐戰警個人版進階方案免費6個月，此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦指定專案可獲智慧共享電動機車領導品牌WeMo的WeMo PASS 3個月免費。除了在外使用5G行動，在家也要暢享高速光纖，寬頻新申辦好速加掛，憑寬頻帳單最高省3,800元，再贈600GB行動上網流量、1,000元mo幣。

此外，使用台灣大哥大「Open Possible聯名卡」申辦iPhone 16新機，搭配月租1,399元以上5G專案，加碼贈mo幣1,000元；到myfone直營門市、myfone網路門市刷「Open Possible聯名卡」購機、買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享5%現金回饋。

AI iPhone 16 台灣大哥大

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