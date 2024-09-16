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【重磅快評】黑悟空、三摺手機 台積電

聯合報／ 主筆室
陸科技巨頭華為上周推出旗下首款、同時號稱全球首款的三摺疊屏手機Mate XT。路透
陸科技巨頭華為上周推出旗下首款、同時號稱全球首款的三摺疊屏手機Mate XT。路透

陸科技巨頭華為上周推出旗下首款、同時號稱全球首款的三摺疊屏手機Mate XT。由於正好與蘋果的iPhone16發布一前一後，發布後迅速引發全球討論。不過，台灣對此反應相對冷淡，就算評論，大概也集中在對這款手機的批評。再度印證「酸中」，已經成為潮流。

從技術上看，三摺疊屏手機雖稱不上甚麼全新技術，由於這是華為在遭遇「斷芯」數年後少有的「旗艦型」產品，而且多少有點孤注一擲的味道，因此無論從象徵和實質意義來看，都有一定的話題性。不過翻開台灣相關報導，暫居主流的卻是這款手機「疑似抄襲三星」、「售價太高」、「技術含量不足」、「供應鏈不在中國」等負面觀點。

這樣的反映，近年在台灣並不陌生。每逢對岸有任何好表現，台灣總是酸言酸語居多。最明顯的例子，就是上個月大陸的3A遊戲大作「黑神話--悟空」上市，引發全球熱潮，在台灣，也是批評聲音大於肯定聲音。賴政府甚至用「認知作戰」，抹紅肯定「黑神話--悟空」者，說這波宣傳，就是大陸策動的認知作戰。

當然，在貿易全球化中，每個地區和國家扮演不同角色，我們未必要說「大陸有的我們為何沒有」，但對於對岸的各種好表現，總以負面觀點解讀卻是不健康的。首先，「黑神話--悟空」和「華為三摺疊屏手機」，代表的是大陸漸趨成熟且自主的產業鏈已然形成；而前者在中國傳統文化裡找商機，後者則是突破封鎖走出自己的路，其代表的意義，都不會只是一個遊戲和一個手機而已。

其次，如果看待對方是朋友，則朋友有好的表現，自不應該吝惜於讚美；如果看待對方是敵人，「料敵從寬」不也是再正常不過的事？鼓勵負面解讀、只剩下酸言酸語，甚至由政府帶頭抹紅「不批評」對岸的人，除了增加仇恨值和自己誤判的機會，其實沒有任何好處。

從蔡政府到如今的賴政府，都以台灣的經濟表現自豪。誠然，台灣的人均所得、GDP這幾年確實增加不少，尤其是台積電的先進製程技術，更讓台灣的經濟吃到不少紅利。在面對對岸這些好表現上，許多綠營支持者也常常以「我們有台積電」予以回擊。「我們有台積電」說得沒錯，但面對大陸在文化和科技上走出自己的路，我們除了將近40年前成立的台積電可以說嘴，還有什麼？

或許還可以加上一個全民健保吧。

台積電 華為

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