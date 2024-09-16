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Garmin今年營收力拚再攀峰 東南亞成長動能強

中央社／ 台北16日電

全球穿戴品牌Garmin近期業績寫下史上最旺第2季，估全年營收將再攀歷史高峰。Garmin超過90%的產能都在台灣，目前也評估東南亞設廠，亞太區行銷與業務副總經理林孟垣表示，東南亞會是亞洲市場成長動能最強勁的區域。

Garmin Run亞洲系列路跑因Garmin 35週年擴大規模舉行，將串連亞洲9大城市，海內外超過6萬名跑者與會，首站賽事台北站15日落幕；隨後將在印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市陸續開跑。

Garmin有超過90%產能都在台灣，除了汐止、中壢、林口有設廠，繼2021年在台南擴產後，也進駐新店寶高園區成立製造研發中心，積極加碼投資台灣；為強化供應鏈韌性，也評估東南亞設廠。

林孟垣受訪表示，現階段台南廠有預留擴產空間，將持續更新倉儲系統、AI生產計劃等新產線製程和自動化生產設備，目前已動工興建新的智慧倉儲。

林孟垣表示，觀察亞洲市場中，目前以東南亞的成長動力最強，來自當地經濟環境的提升，畢竟近期有各界投資挹注，市場潛力龐大。

根據Garmin公告的第2季營運報告，總營收15.1億美元，較去年同期成長14%，毛利率57.3%，每股盈餘1.58美元，年增9%，寫史上最旺第2季。

5大產品線中，除了航空產品受疫情後飛機運力緩步復甦致營收持平，以及戶外導航產品因戶外穿戴裝置銷售下滑，第2季營收年增2%；其他包括健身休閒產品受惠穿戴產品需求帶動，第2季營收成長28%；航海產品第2季營收年增26%；Auto OEM的部分，因車機出貨增加，為OEM第2季營收帶來41%的高成長。

展望全年，Garmin預期營收將達59.5億美元，續創歷史新高，每股盈餘預測調升將達6美元。

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