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獨家／仁寶5G基站憑「這點」獲大客戶採用！成功搶食商機大餅

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶5G專網總監莊弘毅（左二）。記者吳康瑋／攝影
仁寶5G專網總監莊弘毅（左二）。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）近年積極布局5G智慧應用市場，憑藉旗下強大的「5G AIoT」研發技術實力，陸續推出5G O-RAN，5G小基站等多項智慧應用解決方案，一舉搶下國內外市場大單，而仁寶5G專網總監莊弘毅接受《經濟日報》訪問時透露，仁寶自6年前投入5G技術的研發，歷經多年的努力，逐步將完整的產品組合塑造成形，而5G訊號傳輸最關鍵的「覆蓋範圍」，也成功提高至「50公尺x50公尺」，並因此獲大客戶點頭採用。

事實上，不管是各縣市政府砸重金規劃、打造的「智慧城市」，還是企業大廠斥資搭建的「智慧工廠」，其技術根源都與「5G基站的佈建」，脫不了關係，而外界通常將「5G基站」視為「Wi-Fi 路由器與蜂窩網路的大型基站的混合體」，憑藉其體積小、功耗低的特性，也能完美且快速的導入人口稠密的城市地區，並且就算是在網路受建築物阻擋的區域，5G基站也一樣可以提供極高的「覆蓋範圍和輸送量」。

業界人士透露，市場上普遍看到的5G基站的「覆蓋範圍」為確保隨時能提供固定且充足的傳輸效率，最初設定的距離範圍僅有「30公尺x30公尺」，而在費盡多年苦心、努力提升傳輸技術之後，也才終於將覆蓋範圍擴大到「30公尺x50公尺」。對此，莊弘毅則向《經濟日報》分享，仁寶在自身對產品極高的堅持以及客戶提出的要求下，成功將覆蓋範圍推升至「50公尺X50公尺」，也因此獲大客戶點頭，成功搶食5G市場的龐大商機。

據悉，5G基站作為打造智慧城市、搭建智慧工廠，必備的關鍵技術，可以在每秒提供數千兆位的超高傳輸速率，而大家透過這項技術，便可以輕鬆在5G、AI時代中，享有極高的網路傳輸功率，並藉此滿足自身在運用各項最新應用技術時，所需的龐大傳輸量，此外，通過「5G技術」也能將各項應用通通連接起來，達成「萬物聯網」的願景，其運用範圍從個人的智慧型手機、到智慧汽車、一路延伸至不同應用場域的「企業專網」，最終擴大至整片區域等級的「智慧城市」。

仁寶作為台系電子代工大廠，長年致力提供物聯網、智能裝置和連接性領域創新解決方案，自2018年起投入5G技術發展，2020年開始推出多項5G智慧應用解決方案，包括：5G O-RAN、5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置、衛星用戶終端設備、物聯網解決方案等，全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。

而仁寶也早在2022年就已提前進駐高雄亞灣區，並在高雄市前鎮區總圖隔壁的承億酒店大樓，五樓設立「5G AIoT研發中心」，也因此仁寶也可以說是最早進駐「高雄亞灣區」的電子五哥大廠，並且該研發中心專攻5G XR等垂直應用開發，在培育5G科技人才、建造5G應用場域的同時，也提供在地新創產業優良發展環境，進而帶動創新垂直應用的快速發展，推動產學交流平台，與市府聯手打造5G智慧城市，一起邁向國際。

仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影
仁寶高雄亞灣5G AIoT研發中心。記者吳康瑋／攝影

5G 仁寶 智慧城市

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