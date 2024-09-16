數發部修法 電信業踩打詐紅線將限制號碼核配

配合詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例）施行，數發部預告修正草案，電信業若違反防詐條例規定遭開罰，將限制一定期間內的號碼核配，也增訂主管機關可抽查特殊號碼核配使用狀況等，預計最快今年底上路。

數發部近期預告「電信號碼申請及核配辦法」部分條文修正草案，預告期間60天。配合防詐條例，電信事業如果違反相關規定被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，這次修正草案也把違法狀況納入審酌事項，限制一定期間內的號碼核配數量。

此外，這次修正案另外則針對「19XY」等這類電信特殊服務號碼來加強管理，比較為人所知的「19XY」號碼，像是防疫專線1922、台鐵路線障礙物緊急通報專線1933等。

數發部指出，目前核配出去19XY的號碼約有20多組，主要用途是為了滿足民眾急難救助、公共事務諮詢、公眾救助及慈善服務需求，影響範圍不大。

電信號碼屬於國家稀有資源，為了防範特殊號碼被詐團或者民間濫用，數發部指出，過去多為政府機關與公用事業來申請使用特殊號碼，未來可能也有民間單位來申請，因此增訂相關管理規範。

草案增訂電信事業、獲核配特殊服務號碼者主動繳回電信號碼的規定，也要求如果已經拿到特殊號碼者，後來調整計畫書時，應該要重新經過核准，避免號碼使用跟原先規劃不符。

此外，草案也明定特殊服務號碼核配的申請標準，並增訂主管機關可隨時抽查獲核配特殊服務號碼者的使用情形，拿到特殊號碼者也有配合抽查的義務。

數發部近期也預告「數位發展部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」部分條文修正草案。配合「詐欺犯罪危害防制條例」正式施行，強化詐欺防制措施，透過防詐宣導、產學合作研發防詐軟體等技術，提升社會識詐及阻詐能力，因此修正草案，預告30天。

數發部指出，這次增訂數發部或所屬機關得就從事數位經濟相關產業對於詐欺防制措施，提供補助、獎勵或輔導等。