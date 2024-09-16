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日月光投控加碼再生能源 拚2030年用電量占比42%

中央社／ 記者鍾榮峰台北16日電
半導體封測大廠日月光投控朝向2050年淨零碳排目標。（聯合報系資料庫）
半導體封測大廠日月光投控朝向2050年淨零碳排目標。（聯合報系資料庫）

半導體封測大廠日月光投控朝向2050年淨零碳排目標，積極使用再生能源，宣示今年再生能源或憑證使用量占總用電量占比目標24%，到2030年提升至42%，規劃2025年100%取得ISO 50001能源管理系統認證。

日月光投控以碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合5大行動方針，朝向2050年淨零碳排目標。在永續報告書中，日月光投控宣示，今年再生能源或憑證使用量占總用電量占比目標要達到24%，到2030年占比要達42%。

為有效管理能源使用並提高能源使用效率，日月光投控表示，廠區逐步導入ISO 50001能源管理系統，規劃2025年100%取得認證。

因應承諾2050年淨零目標，日月光投控透過自建太陽能光電、外購再生能源、採購再生能源憑證等，增加再生能源的使用量。2021年，日月光投控成立「再生能源平台」，統籌日月光半導體、矽品精密、環旭電子3大子公司再生能源採購，也整合價值鏈再生能源團購。

日月光半導體高雄廠積極拓展智慧化能源管理，2023年運用即時用電分析，調配尖峰與半尖峰最佳用電模式；針對高耗能空調系統，利用人工智慧（AI）管理，預測未來12小時的空調需量，規劃冰水設備開機組合並搭配各區域無塵室風機（FFU）即時控制，發揮節能效益。

根據資料，2023年投控已有84%廠區使用再生能源或憑證，占總用電量20%；其中12個廠區達到RE100（國際再生能源倡議），2023年整體減碳量達60萬3327 tCO2e，2023年溫室氣體排放密集度（GHGs排放量/營收）較2015年大減45%。

再生能源 日月光

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