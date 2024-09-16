英特爾晶圓代工訂單少並擴大委外台積電 業界點出關鍵

外電報導，英特爾（Intel）晶圓代工訂單減少，英特爾執行長基辛格近來會見商務部長雷蒙多，對美企大幅仰賴台積電（2330）表示感到挫折。對此產業界分析，過去台積電創辦人張忠謀已預言不看好，這純粹是商業模式問題。

業界分析，相較台積電純晶圓代工不和客戶競爭，英特爾本身的IDM發展下，不僅和客戶競爭，晶圓廠良率品質交期也影響訂單，而為了和超微（AMD）與輝達（NVIDIA）的競爭勝出，英特爾近年也擴大委外台積電3奈米乃至未來的2奈米製程。

回顧台積電和英特爾的關係，一直以來都相當特殊，張忠謀也曾直言，以前的霸主英特爾近年宣布跨足對外晶圓製造服務，這點他看來有相當的諷刺，因為一開始英特爾看不起製造，認為做不大。

台積電的創立也和英特爾當年的發展脫離不開關係。當時在1985年台積電在募資籌創期，張忠謀曾經找過Gordon Moore（英特爾的共同創辦人之一）以及英特爾公司投資，但遭到對方拒絕。

張忠謀說，當時英特爾拒絕投資台積電，一方面當時是時機景氣不好，一方面英特爾當時看不起製造，而直到台積電成立後 Gordon Moore 還有 Andy Grove（英特爾的共同創辦人之一）等人才說要幫一點忙，的確後來不少訂單也委託台積電製造，不過，當時的英特爾創辦人們可能沒想到，有朝一日英特爾也要自己跳下來做晶圓製造，不僅自用還號稱將幫其他人生產。

另外先前回應提問各國爭相補助半導體在地製造議題，張忠謀直言，這對全世界、甚至亞洲半導體廠甚至英特爾都會是挑戰，英特爾也必須擴張進而應對更多在地製造，當然有動機來鼓勵美國政府補助，但絕對不夠的。