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安聯投信：台灣半導體硬體廠 有望持續擁有成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
科技產業成長仍集中在先進製程。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
科技產業成長仍集中在先進製程。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由 AI 帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓 AI 變現的殺手級應用而存有些許雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，軍備競賽持續，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

安聯投信台股團隊表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但伴隨中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預期在市場缺乏消息、主流，推出市場資金在AI、蘋概股兩大主流之中跑來跑去，盤勢容易陷入整理。

安聯投信台股團隊表示，展望後市，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變；產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；整體來看，今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變。

短期來看，安聯投信台股團隊表示，9 月 Apple 新機發表後將進入題材空窗期，加上 9 月下旬到10 月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

AI 台股 美國聯準會

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