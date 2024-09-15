詹文男 X 翁章梁 勇敢轉型、創新嘉義

各行各業都需要創新轉型，提供全民公共服務、提昇民眾生活福祉的地方政府也不例外。數位轉型學院院長詹文男博士在『大師543』單元，特別邀請嘉義縣長翁章梁來分享其推動嘉義縣從農業縣，邁向農工科技大縣的歷程。

翁章梁在節目中分享了他對嘉義縣未來發展的願景與策略，尤其在數位科技領域的應用，將成為嘉義縣轉型的關鍵支柱。翁章梁縣長強調，嘉義縣將以「勇敢轉型、創新嘉義」為發展方向，致力於把嘉義縣打造成農工科技大縣。

翁縣長首先介紹了嘉義縣的多元地理特色，從著名的阿里山高山到沿海的布袋和東石漁港，其不僅擁有豐富的自然資源，嘉義縣還以其優質的農產品而聞名，如高山茶、極光哈密瓜、玉女小番茄及蚵仔等，這些都是嘉義縣在國內外備受青睞的農產品。

翁章梁也特別提到，嘉義縣是三大國家風景區的所在地，包括西拉雅風景區、阿里山國家風景區以及濱海國家風景區，這些得天獨厚的自然資源，使嘉義縣成為觀光與文化交融的理想之地。

在專訪中，翁章梁特別強調數位科技對嘉義縣未來發展的重要性。他指出，數位科技與5G、AI技術的結合，不僅將提升嘉義的產業競爭力，還會改變當地居民的生活方式。嘉義縣目前已經與數位發展部合作，爭取到近8000萬元的經費，投入5G與AI技術的應用，包括在宗教文化、觀光產業以及新創企業的培育等方面。

他舉例說明，嘉義縣正在推動將5G技術融入地方文化，例如配天宮運用了牆壁投影、手機互動遊戲等數位技術，讓傳統宗教活動與現代科技相結合，不僅增添趣味性，還能吸引更多年輕人參與。此外，縣內的觀光工廠也開始引入5G技術，透過互動式的數位體驗，讓遊客在參觀過程中更加投入。

嘉義縣不僅在農業領域發展卓越，無人機產業也在此蓬勃發展。翁章梁指出，嘉義縣因為擁有廣大的空域，成為無人機測試與研發的理想地點。他表示，嘉義縣未來將建設中大型無人機的測試場，並進一步發展無人機的製造基地，成為台灣無人機國家隊的重要基地之一。

除了無人機，台積電等知名科技企業也已進駐嘉義，將為當地帶來更多高科技就業機會。翁章梁透露，嘉義縣正在規劃專門供應科技產業發展的土地，並期望這些產業的進駐能為嘉義縣的經濟注入新的動力。

儘管嘉義縣在轉型過程中面臨不少挑戰，翁章梁縣長對未來仍充滿信心。他指出，嘉義的落後反而是一種優勢，因為這代表嘉義擁有大量未開發的土地與資源，為現代科技的引入提供了廣闊的舞台。他認為，隨著高科技與環保技術的進步，嘉義縣的農業與工業之間的矛盾逐漸消解，嘉義有望在不影響環境的前提下實現工業與科技的進一步發展。

翁章梁強調，人才是推動嘉義縣發展的關鍵。他表示，嘉義縣正積極創造一個適合生活與工作的環境，吸引年輕人才回流。嘉義擁有高山、平原、海岸等豐富的自然景觀，生活壓力相對較低，翁章梁希望這樣的生活品質能吸引更多新創企業與科技人才留在嘉義，並將積極與學校與研究機構合作，培養更多符合數位科技需求的專業人才。

在專訪中，詹文男也與翁章梁就智慧城市的發展方向進行討論，探討如何透過數位科技的應用，讓嘉義不僅僅是一個農工大縣，也是一個能夠提供多樣就業機會與生活方式的現代化智慧城市。關心地方經濟發展與創新轉型的朋友，千萬不要錯過。

專訪的完整內容，請造訪：

https://www.youtube.com/watch?v=TtM9UGSK2_U