鴻海全球設點接單優勢 AI伺服器大贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

市場分析，地緣政治的緊張關係，將隨著美國大選到來愈演愈烈，鴻海（2317）不論是全球布局、上下游垂直整合，加上資金規模具接單優勢，成為AI伺服器最大贏家。

鴻海在全球都擁有伺服器工廠，包括台灣、越南、墨西哥、美國、捷克等地，可以說涵蓋亞洲、北美與歐洲等地，因此，當雲端服務供應商（CSP）持續在全球擴大其資料中心版圖時，鴻海完整的全球布局，自然是接單的優勢之一。

其次，就垂直整合角度來看，鴻海從晶片模組、主機板、伺服器、機櫃、交換器、散熱到資料中心，提供完整的AI伺服器上下游解決方案，在全球CSP競相投入大語言模型訓練時，誰能快速推出服務，誰就能搶得先機，鴻海的一站式購足服務，正好滿足CSP快速部署AI伺服器與資料中心的需求。

第三，AI伺服器的單價太高，不論是組裝廠或是零組件廠，都必須具備足夠的購料與營運資金，才能接單，以鴻海一年超過6兆元的營收規模，是少數擁有接單資金動能的廠商。

AI 伺服器 鴻海

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