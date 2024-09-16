雲端服務供應商搶蓋資料中心 鴻海 AI 伺服器出貨衝一波

谷歌（Google）計劃在越南設立資料中心，鴻海（2317）集團越南廠可望就近供貨人工智慧（AI）伺服器，加上亞馬遜AWS與甲骨文（Oracle）等雲端服務供應商（CSP）持續在全球興建資料中心，三大客戶高喊擴張AI版圖，主力供應商鴻海受惠最大。

路透社報導，谷歌正考量在越南胡志明市設立一座「超大規模」（hyperscale）資料中心。由於基礎建設不完善，越南迄今仍未成功吸引大量外資進駐建立資料中心，大科技企業也傾向把中心設在其他東南亞國家，不過，如果谷歌進駐，將為越南帶來產業轉型的關鍵。

鴻海AI伺服器成長動能

報導指出，谷歌正在進行內部討論，資料中心有望在2027年準備就緒，谷歌推動這項計畫是看中越南擁有大量使用國內外谷歌雲端服務的客戶，數位經濟正在擴張，且是谷歌旗下影音網站YouTube成長速度最快的市場之一。

供應鏈人士表示，谷歌是鴻海主力客戶之一，加上越南是僅次於中國大陸，鴻海在全球的第二大生產基地，同時，鴻海也在越南設立伺服器工廠，鴻海可望就近供貨。

鴻海在7月時就公告，其越南子公司 Fulian Precision Technology Component CO.,LTD，將斥資1.19億美元（約新台幣39億元），以租地委建方式興建廠房。

據了解，Fulian Precision Technology Component 是鴻海旗下工業富聯子公司鴻佰在越南轉投資公司，位於北江省，其主要生產的項目是主機板、伺服器、伺服器機箱、網卡、網路交換器、數位接收器，以及顯示卡等，顯示鴻海擴張越南伺服器產能腳步積極。

至於全球CSP龍頭亞馬遜AWS也宣布，計劃五年內在英國斥資80億英鎊（約新台幣3,381億元）建造、經營和維護資料中心。鴻海是亞馬遜伺服器最大供應商。

甲骨文則指出，「甲骨文雲端基礎架構」（OCI）現在開始接受雲端大型AI超級電腦訂單，能組建涵蓋最多13.1萬顆Blackwell GPU的運算叢集。甲骨文伺服器主力供應商也是鴻海。

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，2024年全球伺服器ODM廠以鴻海成長幅度最高，出貨量年增5%至7%。



延伸閱讀

鴻海全球設點接單優勢 AI 伺服器大贏家