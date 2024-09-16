i16催動5G用戶數上衝 中華電、台灣大等砸重金搶客

蘋果新一代智慧手機iPhone 16問世，中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等電信業者看好，新一款iPhone 16可望刺激用戶持續升級5G網路，推升5G滲透率，同時提升每人平均帳單水準（ARPU）。市場推估，有iPhone 16開賣添柴火，台灣5G用戶可望在年底前突破千萬用戶，締造新里程碑。

電信三雄祭出iPhone 16開賣優惠資費，搭配高資費及長約期方案，可望零元購機，如果再加計舊換新及老客戶方案等優惠，整體回饋優惠價值超過3萬元。

iPhone 16驅動台灣5G用戶概況

業界人士分析，電信業者砸重金搶客，關鍵在於iPhone 16是下半年最重要的一款手機，更是推升5G用戶成長的一大關鍵。

由於去年底台灣大合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信，今年將成為電信產業重返電信三雄局面後，首次在iPhone 16開賣大會上「大拚場」。

iPhone 16開賣會將在下周五（20日）登場，中華電信將由董事長郭水義、總經理林昭陽連袂出席首賣會，台灣大為總經理林之晨，遠傳由總經理井琪主持首賣會。

有趣的是，台灣電信產業回歸電信三雄新局之後，不管是「檯面上」還是「檯面下」競爭都相當激烈，就連誰是5G冠軍都有不同說法，有業者認為，要比總用戶數及5G用戶對比總用戶數的滲透率，也有業者認為，自己在月租用戶數中的5G滲透率奪冠。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至7月底止，全台行動用戶數約3,007.6萬戶，而5G用戶則逼近935萬戶，其中，中華電信5G用戶數為近360萬戶，台灣大逾292萬戶，遠傳近283萬戶。

市場人士分析，電信三雄積極推動用戶升級5G，新款iPhone 16上市開賣，可望驅動用戶升級5G，加速台灣5G總用戶數在年底前突破千萬大關，進一步推升各家電信業者平均帳單金額及行動服務營收成長。

業界人士分析，相較4G推出後僅花18個月，4G用戶數就突破千萬用戶，後來更衍生499雙飽之亂，讓各家業者行動業務重創，直到近年才回到資費戰前的營運水準，而台灣5G自2020年6月底開台以來，業者穩紮穩打，不打價格戰，死守資費標準，但求用戶穩定成長，預估開台後費時約54個月才會突破千萬用戶大關。



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