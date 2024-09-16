AI 手機驅動殺手級應用

2024年是AI智慧手機元年，中華信評分析，搭載AI功能的手機將逐漸普及，2027年占比將達43%。業界期許，AI未來可望延伸更多應用，推升高速傳輸、低延遲等網路需求，成為驅動下一波5G滲透率大成長的殺手級應用。

中華信評分析，隨搭載AI的手機普及，今年占整體手機約11%，2027年將提升到43%，可望提升5G滲透率，並使電信三雄獲利持續穩定。

近年AI熱潮興起，帶起AI手機熱潮，iPhone 16系列則為蘋果首款支援AI手機，加上三星等重量級品牌都押寶AI，三星打造Galaxy AI，內含搜尋圈、智慧即時口譯，通話中即時語音翻譯，照片編輯及健康照護等應用，蘋果啟動「Apple Intelligence」的AI計畫，將陸續導入iPhone系列手機的AI功能也備受外界關注。

業界認為，新AI手機可望驅動一波換機潮，讓用戶順勢搭配5G資費，優惠購機，而當智慧手機用戶習慣使用各種AI應用，對於各種服務的反應靈敏度及上網傳輸速度要求也會逐步提升，凸顯升級5G的需求。

5G時代，即使有4K影音、雲端遊戲、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）等多元應用，但仍苦無「殺手級應用」可以凸顯5G超高速傳輸、超低延遲的技術特性與優點，加上台灣4G歷經殺價戰後，資費設計太便宜，用戶要升級5G，對比原本4G資費有較大門檻，讓用戶升級腳步「慢悠悠」。