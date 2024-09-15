小摩：第4季ODM筆電可能持平 蘋概迎接旺季「按讚6台廠」

摩根大通證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出，第4季筆電營收可能持平或季減，主機板與顯示卡需求可能轉弱，人工智慧（AI）伺服器成長略低於預期。台廠中，小摩按讚六檔台股，信驊（5274）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等，都給予「優於大盤」評等。

報告指出，大多數台灣個人電腦（PC）/伺服器的ODM/OEM廠8月營收符合預期，並重申第3季展望。筆電ODM的8月整體出貨量季增15%，符合預期。不過，小摩預估，第4季可能持平或略低於第3季。

在通用伺服器方面，需求保持強勁。整體來看，小摩預估，今年全球伺服器出貨將比去年成長3-6%。但在AI伺服器方面，OEM廠營收成長率低於小摩預期，ODM廠則符合預期。這也呼應了小摩的看法，也就是輝達將優先處理H200繪圖處理器（GPU）而非雲端服務供應商業務。

板卡類產品的第3季出貨優於預期，整體而言，小摩預估第3季主機板出貨季增5%，顯示卡則季增5-10%，但這樣的成長動能恐怕無法延續，預估在輝達RTX50系列問世之前，第4季板卡廠的成長性可能低於季節性表現。

小摩認為iPhone 16規格大致符合預期，因此維持原先的預估，也就是今年生產8,900萬支。第3季iPhone業績疲弱，主要是因為處於產品轉換階段，預期9月起EMS代工廠將迎來季節性的增強效應。