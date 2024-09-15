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三星記憶體與台積電合作？專家：關鍵在集團高層態度

中央社／ 新竹15日電
三星記憶體業務總裁李正培（Jung Bae Lee）。 路透
三星記憶體業務總裁李正培（Jung Bae Lee）。 路透

韓國兩大記憶體廠三星SK海力士瞄準AI龐大商機，紛紛喊話要與台灣廠商合作，其中，三星與台積電爭搶晶圓代工市場，其記憶體業務是否與台積電合作備受關注。產業專家表示，關鍵在於三星高層是否允許與台積電合作。

國際半導體展SEMICON Taiwan日前盛大舉行，SK海力士（Hynix）總裁賈斯汀．金（Justin Kim）和三星記憶體業務總裁李正培（Jung Bae Lee）同時首度參與「大師論壇」是一大亮點。

賈斯汀．金表示，他今年已來台灣10次，並強調台灣半導體的重要性與日俱增，台灣與韓國應緊密合作，對業務有好處，且可解決面臨的許多挑戰。他還透露，SK海力士與台積電合作。

三星記憶體主管說，在台灣有很多合作的機會，包括封裝與晶圓代工等領域，三星持開放態度希望在台灣能有更多交流，不僅考慮參加其他展覽，並很快會在台灣新設半導體公關窗口。

對於三星與SK海力士喊話要與台廠合作，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美光（Micron）的動態隨機存取記憶體（DRAM）基地在台灣，為防美光就近與台積電合作搶得先機，SK海力士積極表態與台積電合作。

至於三星與台積電在晶圓代工領域競爭激烈，是否影響三星記憶體事業與台積電合作，楊瑞臨認為，台積電應會持「在商言商」態度，只要能夠互利，台積電仍可能與三星記憶體事業合作。

楊瑞臨指出，全球3大高頻寬記憶體（HBM）供應商美光、SK海力士與三星各自擁有強項，合計囊括超過9成市占率，台積電若能同時與3廠合作，將有助於掌握技術發展等相關資訊。

楊瑞臨說，三星營運政策一向以支持內部團隊為主，如三星的晶片和記憶體優先供應自家的手機、筆記型電腦等產品，因此三星記憶體事業是否會與台積電合作，三星集團高層的態度至關重要。

他表示，三星記憶體事業若能與台積電合作，將可免於遭邊緣化的危機，而三星晶圓代工事業製程技術難以超越台積電，應避免與台積電爭搶龍頭地位，轉向尋求利基市場，先進製程技術持續緊追台積電，定位為客戶的第2貨源。

英特爾（Intel）近來同樣面臨沉重營運壓力，楊瑞臨表示，主要是因為英特爾戰線過長，不僅產品遍及中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）、物聯網和車載等，且投入龐大資金、人力開發面板級封裝和量子晶片等前瞻技術，負擔沉重。

楊瑞臨指出，英特爾過去累積的前瞻技術專利無形資產頗具價值，晶圓廠產線因涉及工作機會，美國政府可能會出面協助處理，不過英特爾恐難以將分布於美國、愛爾蘭和以色列的產線統包處分，可能依地區或製程分拆由不同廠商接手。

楊瑞臨說，英特爾應改變商業模式，思索生成式人工智慧（AI）的長期發展趨勢，投入相關雲端訓練晶片等領域，營運才可望出現轉機。

SK海力士 三星 台積電

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