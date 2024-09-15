裕隆攜手新北寶高智慧產業園區 打造完整電動車產業鏈

為讓更多的市民朋友認識新北市在台灣電動車發展中扮演的關鍵角色，並推動綠色電動運具及智慧城市發展，裕隆集團攜手新北市府在新店寶高智慧產業園區舉辦「新北電動車產業夢工場」活動，體驗電動車所帶來的淨零生活應用與智能創新服務。

新北市長侯友宜表示，因應全球氣候異常及永續發展議題，新北市向來以務實、積極的態度面對淨零轉型，並一步步朝向2050淨零碳排的目標前進，且新北市更擁有超過50家電動車相關企業，從新店寶高園區的整車設計與完整的系統供應商，到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港出貨中心，匯集電動運具產業所需的技術創新、研發投資、高端人才培育及產業群聚優勢，已鏈結出完整的產業結構與電動車產業鏈實力。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮也表示，電動車不只是一台車，更是未來智慧城市的基礎，它背後代表著一群產業供應鏈以及移動服務生態系，裕隆集團在自主研發上透過與鴻海科技集團合作，所合資成立的鴻華先進科技股份有限公司，就座落於寶高智慧產業園區內，是台灣唯一的電動車自主研發基地。

裕隆也表示，由裕隆汽車生產製造、今年連續數月蟬聯台灣電動車銷售冠軍的新世代純電休旅LUXGEN n⁷，其背後的原型車Model C包含整車研發、設計到各項測試驗證工作，正是由鴻華先進的團隊負責。

裕隆指出，LUXGEN n⁷的推出大受市場歡迎，全台已累積超過5,000位車主，在寶高園區活動上也展現了負責品牌經營的LUXGEN如何透過不同出行場景的預先設想與n⁷獨特的產品特點，為市民朋友帶來，包括：大空間的移動市集車、V2L滿電露營等多元場景。

裕隆也說，藉由納智捷LUXGEN n⁷的落地，透過裕隆集團當領頭羊在前面衝，帶著鴻海科技集團，串聯包含鴻華先進等新北智慧電動車輛製造供應鏈，立足台灣，走向國際。