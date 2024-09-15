聽新聞
0:00 / 0:00
iPhone 16預購 最貴機型賣最好
iPhone 16系列預購開跑，以iPhone 16 Pro Max最熱門，不論是美國或台灣市場，現在預購要等三到四周才能發貨。由於iPhone 16 Pro Max的單價最高，加上需求暢旺，在價量齊揚下，可望挹注供應鏈廠商第三季後半段到第四季的業績。
iPhone供應鏈包括：組裝的鴻海、晶片代工的台積電、鏡頭的大立光與玉晶光、功率放大器（ＰＡ）的穩懋與全新、ＰＣＢ的臻鼎與華通、零組件的正崴與宣德、電源供應器的台達電與光寶等。
觀察目前iPhone 16系列預購的狀況，高階的iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro賣得最好。
由於高階產品的單價較高，對供應鏈廠商的業績挹注較為明顯，可望推升供應鏈廠商的營收表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言