iPhone 16預購 最貴機型賣最好

iPhone 16系列預購開跑，以iPhone 16 Pro Max最熱門，不論是美國或台灣市場，現在預購要等三到四周才能發貨。由於iPhone 16 Pro Max的單價最高，加上需求暢旺，在價量齊揚下，可望挹注供應鏈廠商第三季後半段到第四季的業績。

iPhone供應鏈包括：組裝的鴻海、晶片代工的台積電、鏡頭的大立光與玉晶光、功率放大器（ＰＡ）的穩懋與全新、ＰＣＢ的臻鼎與華通、零組件的正崴與宣德、電源供應器的台達電與光寶等。

觀察目前iPhone 16系列預購的狀況，高階的iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro賣得最好。

由於高階產品的單價較高，對供應鏈廠商的業績挹注較為明顯，可望推升供應鏈廠商的營收表現。