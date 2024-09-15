iPhone 16 9月20日開賣 三雄好康吸果粉

蘋果新機iPhone 16將在9月20日登場。今年iPhone 16開賣，「新電信三雄」中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）將分據三地，舉行首賣會大拚場，中華電信以信義區東區服務中心為首，並串連北中南三地盛大開賣；台灣大在松菸門市舉行首賣會；市場臆測遠傳則將在三創門市舉行首賣會。

電信三雄此次都推出零元購機方案。電信業者調查用戶最想購買機種，iPhone 16 Pro/16 Pro Max占比高達八成，256G占四成，「沙漠色鈦金屬」最受歡迎。

中華電信已經搶先發出「iPhone 16新機首賣會」邀請函，除延續去年在信義區的東區服務中心開賣外，更首度於台北、台中、高雄三地連線盛大開賣。

中華電信指出，本次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式，邀請果粉蒞臨共襄盛舉，只要於活動期間完成線上登記，中華電信將抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，當天報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。

台灣大看好每年新iPhone上市掀起換機潮，帶動舊機回收增加，台灣大去年9月iPhone 15上市到年底累積舊換新的數量，相較前年同期成長近3倍，今年台灣大舊換新享最高32,000元折扣。

遠傳表示，至全台門市預約登記，舊換新指定機款還可最高折近33,000元。另透過遠傳friDay購物入手空機，也享最高16%優惠。