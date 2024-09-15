國內三大電信網路預訂iPhone 16 5分鐘滿單
國內三大電信預訂iPhone 16系列的狀況，其中，遠傳（4904）九成都是預購iPhone 16 Pro系列，全新配色「沙漠色鈦金屬」預購量占整體預購量的六成；台灣大（3045）預購5分鐘內就額滿，預購量年增兩成，Pro Max最搶手；中華電信（2412）預約則是iPhone 16全系列5分鐘額滿。
遠傳電信昨（14）日表示，該公司是在13日晚上8時正式開放網路門市iPhone 16系列新機預購，隨即湧現爆量果粉上線搶購，網路門市流量較平時瞬間暴增800%，預購量更是超乎預期，開賣前一小時預購量就超過原先預估量，為了不讓果粉向隅，遠傳隨即緊急追加預購數量，滿足大批果粉。
根據統計，到遠傳網路門市完成預購果粉，有九成都搶先入手規格最強iPhone 16 Pro系列，尤其全新配色「沙漠色鈦金屬」的預購量，更占整體預購量達六成。
台灣大哥大昨天說，該公司是13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期。其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。
中華電信在9月10日已進行限量「預約」，該公司是在10日下午3點開放網路門市限量預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約額滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言