頂級i16預購發燒 可望挹注鴻海、台積、大立光等業績

iPhone 16系列預購開跑，以iPhone 16 Pro Max最熱門，不論是美國或台灣市場，現在預購要等三到四周才能發貨。由於iPhone 16 Pro Max的單價最高，加上需求暢旺，在價量齊揚下，可望挹注供應鏈廠商第3季後半段到第4季的業績。

iPhone供應鏈包括：組裝的鴻海（2317）、晶片代工的台積電（2330）、鏡頭的大立光（3008）與玉晶光（3406）、功率放大器的穩懋（3105）與全新（2455）、PCB的臻鼎（4958）與華通（2313）、零組件的正崴（2392）與宣德（5457）、電源供應器的台達電（2308）與光寶（2301）等。

iPhone供應鏈廠商

蘋果全新iPhone 16使用A18晶片處理器，iPhone 16 Pro/Pro Max則搭載A18 Pro晶片，支援 「Apple Intelligence」AI功能，新一代相機搭載48MP主相機，新增「Capture Button相機控制鍵」。

iPhone 16 Pro升級 6.3 吋螢幕（原本6.1 吋），iPhone 16 Pro Max 螢幕則將增至 6.9 吋（原本6.7 吋），適合愛看影片和玩遊戲的用戶。Pro系列沿用鈦金屬設計，四大配色中以全新「沙漠色鈦金屬」暖色調配色，特別引人矚目；而iPhone 16採用鋁金屬機身，新增「湛海藍」、「湖水綠」和「粉紅」三種新配色。

觀察目前iPhone 16系列預購的狀況，以256G的iPhone 16 Pro Max為例，沙漠色鈦金屬的新顏色賣得最好，蘋果每次推出新款iPhone，通常只要是新顏色，常常是最熱賣的機種。目前美國與台灣兩地市場，預購之後，都要等三到四周才能發貨。

至於第二熱門的機種是iPhone 16 Pro，以128G的版本為例，美國市場現在預購要等七到十個工作天可以發貨，至於台灣市場要等二到三周，可以看出，台灣市場等待的時間較長。

在iPhone 16方面，以128G為例，美國市場不論是iPhone 16 或是iPhone 16 Plus，現在預購都在9月20日發貨。台灣市場方面，128G的iPhone 16 Plus現在預購要等到10月2日到10月9日之間發貨，而iPhone 16則是在9月20日發貨。

由以上可以看出，屬於高階的iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro賣得最好。由於高階產品的單價較高，對供應鏈廠商的業績挹注較為明顯，可望推升供應鏈廠商的營收表現。

至於供應商的產能也跟著提高，例如iPhone最大生產基地，即鴻海旗下富士康鄭州科技園區人力資源管理總處資深處長方四明表示，8、9 月是傳統的消費電子旺季，所以需要大量儲備一些人員，高峰時一天要接待3,000到4,000人，全力加速生產迎接新的智慧型手機。

天風國際證券分析師郭明錤則預估，iPhone 16系列8月與9月出貨分別約900萬支與1,600萬支，今年出貨量可從原先預期的8,700萬支至8,800萬支，微幅上修至8,800萬支至8,900萬支，主要是iPhone 16小幅增加訂單。

郭明錤表示，鴻海仍是組裝代工最大供應商，預期生產比重55%至60%。美系法人估，鴻海占整體iPhone 16系列組裝代工比重約60%，iPhone 16 Pro系列旗艦機種出貨占比超過50%。