快訊

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容態度大反轉

花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

柯文哲案插曲…AIT否認介入台灣司法 他揪回應玄機：沒說不「關切」

親俄駭客盯上台灣攻擊不斷 數發部：周末、中秋派員留守警戒

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
針對國際駭客近期針對台灣部分公私部門網站進行分散式阻斷服務攻擊(DDoS)侵擾，導致連線不穩情形。記者林俊良／攝影
針對國際駭客近期針對台灣部分公私部門網站進行分散式阻斷服務攻擊(DDoS)侵擾，導致連線不穩情形。記者林俊良／攝影

台灣近日遭親俄駭客集團攻擊，數發部長黃彥男今（14）日下午首度對外說明，他表示，這次駭客的攻擊手法以DDoS（分散式阻斷服務）為主，本周總計發生45起攻擊事件，接下來，數發部會24小時監測，包括周末、中秋資安署都會派員留守警戒，政府單位也已經開始聯防、部署，數發部資安署長謝翠娟表示，此次事件會比照總統大選層級、慎重處理。

親俄駭客集團NoName057、RipperSec本周盯上台灣，從本周二開始，就針對政府單位發動攻擊，各地稅務局首先遭殃，周四開始則是攻擊證交所、兆豐、彰化銀行等金融單位，周五晚間則有憲指部、中華電信等單位遭受攻擊。

親俄駭客這次遇的攻擊手法是DDoS，利用大量網路流量，使目標伺服器不堪負荷，進而當機。

數發部次長林宜敬指出，此類攻擊，基本上就像網路塞車，流量全部塞在網站門口，不讓其他人進入網站，不過，這些駭客沒有入侵到系統裡面，不會造成資料遺失或者篡改，對於某些機關來說，網站並不是主要系統，也就暫時先停止服務。

分析此次親俄駭客攻擊事件，謝翠娟表示，這與兩年前裴洛西來台所遭受攻擊的方式不同，裴洛西事件中，駭客總共有偽冒訊息、入侵、阻斷服務等三種攻擊方式，而這一次的攻擊方式則是以阻斷服務為主。

根據數發部統計，截至目前為止，親俄駭客攻擊政府、民間單位事件共45起，涵蓋地方稅務機構、軍方單位、主計總處、航港局、金融證券相關單位，民間單位中則有銀行、電信業被攻擊。

謝翠娟表示，45起攻擊事件中，有三分之二的單位被攻擊時，有稍微停止服務，短時間內即恢復運作，三分之一單位則未受影響；外界關注憲指部被攻擊後的狀況，謝翠娟說明，憲指部遭受到的攻擊流量多一點，回復後也是正常運作，只是系統剛好需要做整併、修整、DNS（網域名稱系統）繞道，因此網站預計從9月13日至9月18日實施維護作業。

由於此次親俄駭客除了攻擊台灣之外，也有攻擊美加、歐盟的關鍵基礎設施，外界一度傳出，政府可能會祭出「封島」措施，黃彥男回應，「封島不至於，但會一直做演練、防護」；謝翠娟也表示，會與歐美各民主國家合作，透過情資分享，積極掌握駭客動向，以做出應變。

俄羅斯 資安 駭客

延伸閱讀

影／裴洛西演說前口袋掉出衛生紙？引網友狂猜 知情者曝實際用途

裴洛西讚賀錦麗具政治敏銳與策略 艱困選舉能勝出

裴洛西砲轟澳前總理對台言論「愚蠢」 被反嗆訪台行「魯莽放縱」

傳私下力勸退選爆嫌隙 裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

相關新聞

親俄駭客盯上台灣攻擊不斷 數發部：周末、中秋派員留守警戒

台灣近日遭親俄駭客集團攻擊，數發部長黃彥男今（14）日下午首度對外說明，他表示，這次駭客的攻擊手法以DDoS（分散式阻斷...

布拉格IC設計基地尚未營運 國科會：調整執行方向

國科會今年啟動晶創台灣方案，規劃在捷克布拉格打造首座IC設計海外訓練基地，原預計9月正式營運。國科會今天表示，為配合新政...

裕隆集團攜手新北市打造完整電動⾞產業鏈 再推動智慧城市發展

裕隆（2201）集團14日為了讓更多的市民朋友認識新北市在台灣電動車發展中扮演的關鍵角色，並推動綠色電動運具及智慧城市發...

聯發科前八月營收年增三成 法人估全年 EPS 約58元

聯發科（2454）8月營收為月減9%、年減1.7%，累計前八月營收年增29.9%，表現符合市場預期；法人機構表示，在聯發...

台灣大 iPhone 16預約超乎預期 預購年增近兩成

台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone...

遠傳 iPhone 16預購開紅盤！9成搶Pro 奢華沙金色占6成

遠傳電信（4904）13日晚上8時正式開放網路門市iPhone 16系列新機預購，隨即湧現爆量果粉上線搶購，網路門市流量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。