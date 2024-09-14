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布拉格IC設計基地尚未營運 國科會：調整執行方向

中央社／ 台北14日電
晶片示意圖。路透社
晶片示意圖。路透社

國科會今年啟動晶創台灣方案，規劃在捷克布拉格打造首座IC設計海外訓練基地，原預計9月正式營運。國科會今天表示，為配合新政府施政策略，正針對晶創方案的執行方向進行重新規劃與調整。

發揮矽島實力，迎上生成式AI浪潮，國科會今年啟動晶創台灣方案，10年斥資新台幣3000億元經費，力拚將台灣打造為世界的IC設計重鎮。

前國科會主委吳政忠先前接受中央社訪問時指出，首座晶創海外基地將設在捷克首都布拉格，由國研院台灣半導體研究中心（TSRI）與捷克理工大學簽約，在布拉格設立辦公室，預期9月暑期時可提供歐洲在地培訓服務，初步評估第一年將協助國際生100人。

針對是否如期營運，國科會今天表示，為配合新政府施政策略，正針對晶創方案的執行方向，包括國際合作策略，進行重新規劃與調整。

國科會指出，目前台灣與捷克在半導體領域的人才培育合作，將統一由先進晶片設計研究中心（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）負責推動，協助捷克政府未來在半導體聚落建立後，大量的人才需求。

IC設計 半導體 國科會 捷克

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