裕隆集團攜手新北市打造完整電動⾞產業鏈 再推動智慧城市發展

裕隆（2201）集團14日為了讓更多的市民朋友認識新北市在台灣電動車發展中扮演的關鍵角色，並推動綠色電動運具及智慧城市發展，裕隆集團特別攜手新北市府在新店寶高智慧產業園區舉辦「新北電動車產業夢工場」活動。

現場主打電動車產業發展與創新應用，並規劃多項特色主題體驗，包含亞洲車神陳和皇2024 AXCR拉力賽LUXGEN n⁷ 冠軍分享會、電動車多元運用場景展區、闖關遊戲領取新北幣及新北嚴選市集等，適合全家大小一起參與，體驗電動車所帶來的淨零生活應用與智能創新服務。

市長侯友宜於現場致詞中表示，因應全球氣候異常及永續發展議題，新北市向來以務實、積極的態度面對淨零轉型，並一步步朝向2050淨零碳排的目標前進。

從新北市近期車輛的領牌數據裡可以觀察到，每五台新的領牌車裡就有一台是電動車，且新北市更擁有超過50家電動車相關企業，從新店寶高園區的整車設計與完整的系統供應商，到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港出貨中心，匯集電動運具產業所需的技術創新、研發投資、高端人才培育及產業群聚優勢，已鏈結出完整的產業結構與電動車產業鏈實力。

其中，新店寶高園區作為臺灣電動車研發設計的重要基地，現有鴻海科技、鴻華先進、特斯拉、研揚科技等國、內外知名大廠進駐，是孕育電動車創新的夢工場。經發局進一步說明，新店寶高園區具有「生產」、「生活」、「生態」三生一體的產業環境，有助於智慧城市與電動車產業在寶高夢工場內孵化更多創新能量。新北市戮力打造電動車產業群聚平台，感謝裕隆集團嚴陳執行長今天特別來到現場一同為電動車加持，藉由納智捷LUXGEN n⁷的落地，透過裕隆集團當領頭羊在前面衝，帶著我們鴻海科技集團，串聯包含鴻華先進等新北智慧電動車輛製造供應鏈，立足臺灣，走向國際。

裕隆集團的大家長嚴陳執行長也特別率集團包含裕隆汽車、自主品牌納智捷、裕融汽車金融、格上租車、LINE GO以及裕電俥電等企業一級主管出席，致詞中她表示，電動車不只是一台車，更是未來智慧城市的基礎，它背後代表著一群產業供應鏈以及移動服務生態系，裕隆集團在自主研發上透過與鴻海科技集團合作，所合資成立的鴻華先進科技股份有限公司，就座落於寶高智慧產業園區內，是台灣唯一的電動車自主研發基地，在這裡很感謝侯市長及新北市府全力支持電動車產業發展。

現場嚴陳執行長也特別感謝陳和皇帶著國產電動車LUXGEN n⁷為國爭光，陳和皇則表示，這就是台灣人、台灣品牌的韌性，過去從來沒有人開過台灣品牌的車參與亞洲越野拉力賽，希望藉由這次的機會讓台灣被世界看見、向世界證明台灣也可以！並將冠軍獎盃獻給嚴陳莉蓮執行長，意義非凡。

今年，由裕隆汽車生產製造、連續數月蟬聯台灣電動車銷售冠軍的新世代純電休旅LUXGEN n⁷ ，其背後的原型車Model C包含整車研發、設計到各項測試驗證工作，正是由鴻華先進的團隊負責。LUXGEN n⁷的推出⼤受市場歡迎，全台已累積超過 5,000 位⾞主，在寶⾼園區活動上也展現了負責品牌經營的LUXGEN如何透過不同出⾏場景的預先設想與n⁷獨特的產品特點，為市⺠朋友帶來，包括：⼤空間的移動市集⾞、V2L 滿電露營……等多元場景，更邀請到剛於 2024 亞洲拉⼒賽駕駛 LUXGEN n⁷奪得分組賽冠軍的⾞⼿-陳和皇先⽣，展⽰拉⼒賽的奪冠參賽⽤⾞及如何運⽤ LUXGEN n⁷在電動⾞獨特的亮點上，進⾏城市緊急救難與停 電時緊急⽤電、災後安頓協⼒的種種新價值；若尚未擁有電動⾞的市⺠，裕隆集團旗下的格上租⾞，全⼒打造 eMaaS 電動⾞⽣活圈，提供消費者更多元低碳的優質⽤⾞選項，包含深耕台灣交通運輸領域超過 40 年的格上租⾞ ， 服務項⽬包含企業長租、⾨市租⾞、共享⾞、訂閱⾞及附駕接送等各項移動服務 ；LINE GO 領先業界推動營業⽤⾞電動化，為國內⾸創電動⾞隊，⽬標年底突破500台。

多元減碳計程⾞是由納智捷及格上租⾞攜⼿導入 LUXGEN n⁷，整合資源串聯充電漫遊服務、電動⾞保修及原有燃油⾞收購等服務，⾃ 8 ⽉起招募司機，現正熱烈歡迎更多營業⽤⾞司機加入⾏列；YES ！來電全⽅位充電服務，在新北打造充電⽣活圈，⼀條龍充電樁建置服務，從場勘、安裝、設備監控到完善的售後服務，且是唯⼀⼀個同時具備電動機⾞、汽⾞、巴⼠等多元移動交通⼯具全⽅案充電解決⽅案。

LUXGEN 在今年年初透過 n⁷的上市，同時積極進⾏品牌升級轉型，透過此次在「寶⾼ 智慧產業園區」的階段性成果回顧，可以清楚看⾒台灣⾃主品牌LUXGEN 如何呼應國際間成功的新能源⾞品牌所帶動的服務模式典範轉移，成為國內⾸個從單純的汽⾞銷售品牌，進⼀步真正擴⼤轉型升級成為提供消費者完整新能源智慧移動⽣態系的科技服務品牌，同時也善盡企業公⺠的⾓⾊，以 AI Inside 的智慧電動⾞與移動價值鏈的服務整合，與城市合作，為市⺠提供出智慧交通的出⾏服務，並為未來出⾏⽣活帶來零事故、零距離、零排放的美好願景。

隨著 LUXGEN n⁷和 Model T 的成功推出，新北市與裕隆集團攜⼿帶動了新北市電動⾞ 產業聚落的磁吸效應，吸引了更多相關產業在新店、新北、乃⾄北台灣和全台灣建立⽣產基地，新北市寶⾼智慧產業園區已成為台灣電動⾞產業鏈發展的核⼼樞紐，不只為台灣⾃主品牌厚植實⼒，更成功驗證了台灣電動⾞產業的國際化戰略。

未來，無論是通過⾃主品牌外銷海外，抑或是CDMS(委託設計製造服務）模組化量⾝訂做、還是軟體定義電動⾞的新服務模式，台灣的電動⾞產業正在成為全球各國引進⼤陸⾞以外的最佳選擇，真正為全球電動⾞產業發展提供了另⼀條路。