定穎8月營收年月雙增 市場看好今、明年獲利續創新高

定穎投控（3715）隨AI ASIC加速卡已開始逐步量產，伺服器等AI產品比重將開始拉升中，8月營收月增5.2%、年增13%，優於市場預期；法人機構指出，考量定穎新廠初期生產效率與良率仍有提升空間，毛利率預估25.5%，因新廠開辦與管理幹部外派等使管理費用增加，預估第3季費用率14%，每股獲利（EPS）1.17元。

分析師指出，定穎泰國廠產能提前在第3季開出，產品主要是伺服器、網通與車用為主，預期新產能開出之後，將有助公司爭取更多伺服器與網通客戶。

預期定穎今年、明年受惠黃石二廠二期產能與泰國廠產能陸續開出，將帶動公司明年網路通訊及服務器營收占比提升至雙位數以上、HDI板營收占比有望提高到33~35%，帶動獲利能力提升，預估定穎今年EPS為4.67元，明年進一步成長至5.51元，獲利續創新高。

考量定穎長期耕耘的自動駕駛、網路通訊及伺服器陸續發酵，營運處於成長軌道，對後市營運展望維持正向。