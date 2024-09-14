台灣大5分鐘額滿 iPhone 16預購年增兩成 Pro Max 最熱門
台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。
iPhone 16搭載A18 晶片、全新「相機控制」以及Apple Intelligence提供的強大AI功能，讓用戶在拍照、行程規劃、通知排序等日常操作上實現高度個性化體驗，加上今年相較上一代機款無漲價，引發新一波的換機潮。根據台灣大內部數據顯示，iPhone 16整體預購量較去年 iPhone 15系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro系列機款除了A18 Pro晶片能給予AI功能更強大奧援，加上超廣角相機升級4800萬畫素、全新4K120fps的電影級影片拍攝模式、五倍光學變焦iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max都可使用等亮點升級，使iPhone 16 Pro系列機款更比去年同級機款預購量成長近兩成。
每年都會引發廣大討論的顏色方面，iPhone 16、iPhone 16 Plus包含黑色、白色、粉紅色、湖水綠色、湛海藍色共5款高飽和顏色選擇，「粉紅色」最受歡迎，預購占比三成；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、灰色鈦金屬以及沙漠色鈦金屬共4色，其中「沙漠色鈦金屬」最受歡迎。
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