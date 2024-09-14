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台灣大5分鐘額滿 iPhone 16預購年增兩成 Pro Max 最熱門

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
iPhone 16 Pro系列。台灣大／提供
iPhone 16 Pro系列。台灣大／提供

台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。

iPhone 16搭載A18 晶片、全新「相機控制」以及Apple Intelligence提供的強大AI功能，讓用戶在拍照、行程規劃、通知排序等日常操作上實現高度個性化體驗，加上今年相較上一代機款無漲價，引發新一波的換機潮。根據台灣大內部數據顯示，iPhone 16整體預購量較去年 iPhone 15系列成長近兩成，其中，iPhone 16 Pro系列機款除了A18 Pro晶片能給予AI功能更強大奧援，加上超廣角相機升級4800萬畫素、全新4K120fps的電影級影片拍攝模式、五倍光學變焦iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max都可使用等亮點升級，使iPhone 16 Pro系列機款更比去年同級機款預購量成長近兩成。

每年都會引發廣大討論的顏色方面，iPhone 16、iPhone 16 Plus包含黑色、白色、粉紅色、湖水綠色、湛海藍色共5款高飽和顏色選擇，「粉紅色」最受歡迎，預購占比三成；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、灰色鈦金屬以及沙漠色鈦金屬共4色，其中「沙漠色鈦金屬」最受歡迎。

台灣大提供優惠購機資費，申辦指定專案月付1,599元，iPhone 16就能以專案價0元帶回家。VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約獲最高2,000元 mo幣回饋。10月31日前申辦指定5G專案，最高贈3,000元mo幣，myfone網路門市再加碼，預購搭配指定門號專案，享最高1,000元mo幣；於指定時間完成登記，還可享限量1,200元myfone online電子禮券回饋。

iPhone 16系列。台灣大／提供
iPhone 16系列。台灣大／提供

iPhone iPhone 16

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