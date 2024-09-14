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台灣大 iPhone 16預約超乎預期 預購年增近兩成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
iPhone 16 Pro系列。台灣大／提供
iPhone 16 Pro系列。台灣大／提供

台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成。

台灣大指出，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。

iPhone iPhone 16 台灣大哥大

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