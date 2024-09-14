台灣大 iPhone 16預約超乎預期 預購年增近兩成

台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成。

台灣大指出，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。