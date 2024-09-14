台灣大 iPhone 16預約超乎預期 預購年增近兩成
台灣大哥大（3045）13日晚上8點開放預購 iPhone 16系列新機，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年 iPhone 15 系列成長近兩成。
台灣大指出，其中，iPhone 16 Pro Max預購占四成，為最熱門機款，容量以256G最多，占比五成。顏色方面，iPhone 16系列以「粉紅色」最受歡迎，占比達三成；iPhone 16 Pro系列則以「沙漠色鈦金屬」最熱門，占比達五成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言