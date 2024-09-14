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遠傳 iPhone 16預購開紅盤 網路門市流量瞬間暴增800%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）表示，13日晚上8時正式開放網路門市iPhone 16系列新機預購，隨即湧現爆量果粉上線搶購，網路門市流量較平時瞬間暴增800%，預購量更是超乎預期，開賣前１小預購量就超過原先預估量，為了不讓果粉向隅，遠傳隨即緊急追加預購數量，滿足大批果粉。

根據統計，到遠傳網路門市完成預購果粉，有九成都搶先入手規格最強iPhone 16 Pro系列，尤其全新配色「沙漠色鈦金屬」的預購量，更占整體預購量達六成。

遠傳指出，iPhone 16系列開放預購時間只到9月18日中午截止，數量有限，想要擁有心儀機款的朋友趕快行動。

遠傳指出，網路門市預購活動，僅開跑60分鐘，預購數量已超過原來計畫，遠傳已於昨晚緊急追加預購數量，盡力滿足新客戶、老朋友的需求。

iPhone iPhone 16 遠傳電信

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