遠傳 iPhone 16預購開紅盤！9成搶Pro 奢華沙金色占6成

遠傳電信（4904）13日晚上8時正式開放網路門市iPhone 16系列新機預購，隨即湧現爆量果粉上線搶購，網路門市流量較平時瞬間暴增800%，預購量更是超乎預期，開賣前１小預購量就超過原先預估量，為了不讓果粉向隅，遠傳隨即緊急追加預購數量，滿足大批果粉。根據統計，到遠傳網路門市完成預購果粉，有9成都搶先入手規格最強iPhone 16 Pro系列，尤其全新配色「沙漠色鈦金屬」的預購量，更占整體預購量達6成。

遠傳iPhone 16系列開放預購時間只到9月18日中午截止，數量有限，想要擁有心儀機款的朋友趕快行動，避免錯失機會！果粉瘋狂湧進遠傳網路門市預約網站，遠傳緊急加量滿足需求。

感謝果粉肯定，昨晚遠傳網路門市預購活動，僅開跑60分鐘，預購數量已超過原來計畫，遠傳已於昨晚緊急追加預購數量，盡力滿足新客戶、老朋友的需求。根據統計，截至昨晚10時為止，到遠傳網路門市完成線上預購果粉，有９成都選擇iPhone 16 Pro系列，顯示忠實果粉都想搶先入手最強頂規機種，較平價的iPhone 16也相當看好熱度會持續提升中。

新遠傳擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」等頻譜三冠王優勢，新iPhone 16絕對首選搭配新遠傳優質網路服務；加上遠傳電信首創獨家AI辨識及大數據分析全力阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，以及遠傳守護網旗下「防駭心守護」服務，免安裝就可全面攔阻有害網站，提供絕佳安全體驗。現入手全新iPhone 16，還享有遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租等全方位數位服務優惠。

遠傳firDay購物預購空機 訂單成長近１倍：遠傳今年預購iPhone16空機，僅開放線上通路由旗下子公司遠傳friDay購物銷售。今年遠傳供貨充足，為滿足忠實果粉可以在第一時間擁有新iPhone，特別祭出「預購完成，保證9/30出貨，遲到再送$1,000」，果然在預購第1小時內即創下佳績，接單較去年同期成長近１倍，果粉發威真是不同凡響。

另外，遠傳針對月租型用戶特別推出「快速通關」活動，9月底前只要1遠傳幣即可領取快速通關序號，在遠傳friDay購物下單時輸入序號，就能被系統辨識為「iPhone 16優先出貨對象」，滿足拿到新機的新鮮暢快，如同在遊樂園持「快速通關證」一路暢行。