美國當地基建市場 台達電新成長引擎

近年台達電（2308）搶搭美國擴大基礎建設利多政策列車，資料中心、電動車、充電樁等能源基礎設施等需求強勁，累計已砸數十億元投入德州及底特律等地擴產並加大研發能量，外界分析，美國業務占台達集團整體營收逾三分之一，未來隨擴產完成，美國基礎建設市場將是帶動台達電下一波成長重要新引擎。

市場人士分析，美國政府通過1.2兆美元的基礎建設法案，視為振興美國的經濟與國際競爭力的一項重大投資法案。美國政府準備投入大筆預算來強化各項公共基礎建設，包括改善或重建美國的公路、鐵路、橋樑設施，以提升公共基礎建設未來面對極端氣候變化的韌性，也包括美國的交通運輸系統，如鐵路車廂、公車、車站等設施。

在基礎建設方面，針對「基建投資和就業法案」政策，包括75億美元電動車與充電樁補貼，目標2030年美國EV充電站從目前18萬座增加至50萬座。外界看好，台達電受惠大，也因此近年台達電加大對美國投資力道。

市場人士分析，美國基礎建設已經落後很多年，比方充電樁的普及就比很多國家差得多，5G在美國覆蓋率也不高，「美國基礎建設網路普及率，大概連中國一半都不到」。美國新基建就是要加大建設力道，除政府需求，民間企業也會有自建機房需要，由於美國新基建至少要投入好幾年，預期來自雲端及伺服器需求仍強勁。