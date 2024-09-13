快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

美國當地基建市場 台達電新成長引擎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

近年台達電（2308）搶搭美國擴大基礎建設利多政策列車，資料中心、電動車、充電樁等能源基礎設施等需求強勁，累計已砸數十億元投入德州及底特律等地擴產並加大研發能量，外界分析，美國業務占台達集團整體營收逾三分之一，未來隨擴產完成，美國基礎建設市場將是帶動台達電下一波成長重要新引擎。

市場人士分析，美國政府通過1.2兆美元的基礎建設法案，視為振興美國的經濟與國際競爭力的一項重大投資法案。美國政府準備投入大筆預算來強化各項公共基礎建設，包括改善或重建美國的公路、鐵路、橋樑設施，以提升公共基礎建設未來面對極端氣候變化的韌性，也包括美國的交通運輸系統，如鐵路車廂、公車、車站等設施。

在基礎建設方面，針對「基建投資和就業法案」政策，包括75億美元電動車與充電樁補貼，目標2030年美國EV充電站從目前18萬座增加至50萬座。外界看好，台達電受惠大，也因此近年台達電加大對美國投資力道。

市場人士分析，美國基礎建設已經落後很多年，比方充電樁的普及就比很多國家差得多，5G在美國覆蓋率也不高，「美國基礎建設網路普及率，大概連中國一半都不到」。美國新基建就是要加大建設力道，除政府需求，民間企業也會有自建機房需要，由於美國新基建至少要投入好幾年，預期來自雲端及伺服器需求仍強勁。

台達電 美國

延伸閱讀

共軍中將：中美軍隊直接溝通可避免誤判並管控風險

美國立陶宛戰略聲明挺台 外交部將持續合作

科技大咖齊聚白宮談AI能源建設 黃仁勳再談Blackwell

美眾議院通過多項挺台法案 林佳龍：歡迎且支持

相關新聞

台廠可望擴大攻美市場

市場人士看好，美國總統大選愈來愈近，不論川普或賀錦麗雙方陣營針對再生能源政策將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，供...

資料中心商機 台鏈關注

白宮12日召開AI基礎設施圓桌會議，宣布將成立人工智能數據中心工作小組，業者表示，需密切觀察白宮工作小組的作為，將牽動台...

SIA評估景氣谷底已過 半導體年銷6,000億美元

美國半導體產業協會（SIA）表示，2024年全球半導體銷售額可望突破6,000億美元，反映景氣低迷結束以及需求居高不下。

台積高管持股增 家人更愛買

根據股市公開資訊觀測站相關資料，台積電高階主管四名在8月持股小增，且高階主管家人（配偶、未成年子女）更支持台積電。

緯創董座8月買千張自家股

代工大廠緯創董事長林憲銘看好公司未來前景，8月斥資近1億元，大舉加碼1,000張緯創股票，也是2022年9月以來首度加碼...

台達電美國製造 邁大步 聚焦資料中心、電動車充電解決方案

台達電衝刺「美國製造」，昨（13）日代美國子公司公告擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。