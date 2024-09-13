快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

台達電美國製造 邁大步 聚焦資料中心、電動車充電解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電投資主要集中在美國德州的研發、製造與業務擴張。 聯合報系資料照
台達電投資主要集中在美國德州的研發、製造與業務擴張。 聯合報系資料照

台達電（2308）衝刺「美國製造」，昨（13）日代美國子公司公告擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建F2廠及辦公大樓，兩筆投資合計逾2.09億美元（約新台幣67.4億元），因應未來發展資料中心、電信應用資通訊及電動車充電解決方案等業務需求。

台達電表示，上述投資主要集中在美國德州的研發、製造與業務擴張。F2廠預計三年內完工，聚焦於發展資料中心與電信應用的資通訊解決方案、電動車充電解決方案，以及電力電子元件等。預計2030年德州廠區的人力將擴增至近千人，為德州創造數百個工作機會。

台達電擴大美國投資概要
台達電擴大美國投資概要

台達電近年加大對美國投資力道，2022年宣布斥資3,500萬美元（約新台幣逾10億元）購入美國德州Plano土地及廠房，主要供應電信，資料中心基礎設施及電動車充電樁等相關客戶訂單需求。去年因應下游車廠客戶需求，又在底特律購置5英畝的土地及辦公室，底特律新研發中心今年啟用，就近服務車廠客戶。

台達電美洲區總經理曾百全日前表示，近年在美國加大製造產能布局，配合客戶設計研發需求，包括德州、底特律等地均設有研發中心，擴大研發能量，近二、三年以資料中心需求較快，充電樁已在組裝，並持續布局，至於電動車仍須等客戶驗證。

台達電在電動車充電樁布局逾十年，至2023年底，台達電達成在全球出貨逾300萬套電動車充電設備的里程碑，成為電動車充電解決方案領導廠商之一，其中出貨北美市場達100萬套。台達電在主要直流、交流充電樁居全球前五大。

因應美中貿易戰的關稅障礙以及客戶需求，台達電充電樁產線近年展開全球布局，中國大陸及斯洛伐克主要供應歐洲市場，台灣主要供應北美市場，針對美國製造新產線去年已啟用。

台達電持續加快全球產能布局腳步，包括台灣、印度、泰國、美國等地，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高。

台達電 美國 電動車

延伸閱讀

液冷散熱需求大爆發 大摩看好台達電、奇鋐將受惠

鴻海、台達電 押長天期

台泥、台達電 認購夯

台達電小小零件 發揮關鍵作用

相關新聞

台廠可望擴大攻美市場

市場人士看好，美國總統大選愈來愈近，不論川普或賀錦麗雙方陣營針對再生能源政策將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，供...

資料中心商機 台鏈關注

白宮12日召開AI基礎設施圓桌會議，宣布將成立人工智能數據中心工作小組，業者表示，需密切觀察白宮工作小組的作為，將牽動台...

SIA評估景氣谷底已過 半導體年銷6,000億美元

美國半導體產業協會（SIA）表示，2024年全球半導體銷售額可望突破6,000億美元，反映景氣低迷結束以及需求居高不下。

台積高管持股增 家人更愛買

根據股市公開資訊觀測站相關資料，台積電高階主管四名在8月持股小增，且高階主管家人（配偶、未成年子女）更支持台積電。

緯創董座8月買千張自家股

代工大廠緯創董事長林憲銘看好公司未來前景，8月斥資近1億元，大舉加碼1,000張緯創股票，也是2022年9月以來首度加碼...

台達電美國製造 邁大步 聚焦資料中心、電動車充電解決方案

台達電衝刺「美國製造」，昨（13）日代美國子公司公告擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。