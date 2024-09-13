台達電美國製造 邁大步 聚焦資料中心、電動車充電解決方案

台達電（2308）衝刺「美國製造」，昨（13）日代美國子公司公告擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建F2廠及辦公大樓，兩筆投資合計逾2.09億美元（約新台幣67.4億元），因應未來發展資料中心、電信應用資通訊及電動車充電解決方案等業務需求。

台達電表示，上述投資主要集中在美國德州的研發、製造與業務擴張。F2廠預計三年內完工，聚焦於發展資料中心與電信應用的資通訊解決方案、電動車充電解決方案，以及電力電子元件等。預計2030年德州廠區的人力將擴增至近千人，為德州創造數百個工作機會。

台達電擴大美國投資概要

台達電近年加大對美國投資力道，2022年宣布斥資3,500萬美元（約新台幣逾10億元）購入美國德州Plano土地及廠房，主要供應電信，資料中心基礎設施及電動車充電樁等相關客戶訂單需求。去年因應下游車廠客戶需求，又在底特律購置5英畝的土地及辦公室，底特律新研發中心今年啟用，就近服務車廠客戶。

台達電美洲區總經理曾百全日前表示，近年在美國加大製造產能布局，配合客戶設計研發需求，包括德州、底特律等地均設有研發中心，擴大研發能量，近二、三年以資料中心需求較快，充電樁已在組裝，並持續布局，至於電動車仍須等客戶驗證。

台達電在電動車充電樁布局逾十年，至2023年底，台達電達成在全球出貨逾300萬套電動車充電設備的里程碑，成為電動車充電解決方案領導廠商之一，其中出貨北美市場達100萬套。台達電在主要直流、交流充電樁居全球前五大。

因應美中貿易戰的關稅障礙以及客戶需求，台達電充電樁產線近年展開全球布局，中國大陸及斯洛伐克主要供應歐洲市場，台灣主要供應北美市場，針對美國製造新產線去年已啟用。

台達電持續加快全球產能布局腳步，包括台灣、印度、泰國、美國等地，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高。