緯創董座8月買千張自家股

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘看好公司未來前景，8月斥資近1億元，大舉加碼1,000張緯創股票，也是2022年9月以來首度加碼上千張持股，以實際行動向外界宣示，樂看AI需求將成為催動未來營運成長的重要引擎。

據公開資訊觀測站資料，林憲銘今年1月至7月均未買進持股，但8月一口氣自集中市場買進1,000張，對緯創持股增加至約43,599張，持股比重由原先的1.47%，小幅拉升至1.5%。以緯創8月股價月平均收盤價99.54元估算，林憲銘投入9,954萬元力挺自家股票。

緯創去年受惠AI題材熱燒，今年農曆年後開紅盤時，最高曾站上135元。6月起股價一路狂飆，7月曾以161.5元改寫歷史新天價。

8月初台股崩跌，AI股上演大逃殺，緯創也落難，股價跌破百元大關，林憲銘逢低加碼千張持股力挺，展現對營運深具信心。緯創股價昨（13）日收101元、上漲1.7元，順利收復百元關卡。近來三大法人動態中，外資連二買、共敲進超過1.5萬張持股，投信更連續買超18個交易日，力挺緯創。

緯創是Hopper架構繪圖處理器（GPU）基板（UBB）主要供應商，是Blackwell平台B100基板獨家供應商，並拿下超微MI300等主要基板訂單。