台積高管持股增 家人更愛買

根據股市公開資訊觀測站相關資料，台積電（2330）高階主管四名在8月持股小增，且高階主管家人（配偶、未成年子女）更支持台積電。

根據資料顯示，資深副總經理林錦坤是持股最多的主管，持有約12,660張，上月並未增加持股，但家人新增持股51張，累積持有約1,219張。

以8月台積電平均股價917.82元計算，林錦坤家人投資約4,680萬元，台積電近期股價反彈，市值回升至24兆元以上，昨日收947元，8月買進可賺價差，還有股息。

其他主管家人增加持股者，還包括副總經理徐國晉家人買進五張，副總經理莊瑞萍家人也買一張。

董事長暨總裁魏哲家上月持股未增減。資深副總經理暨副共同營運長侯永清持股增加1,097股；副總葉主輝持股增加3,000股；副總李俊賢增加1,292股，財務長黃仁昭持股增加九股；台積電新晉升的副總李文如持股台積9,310股。