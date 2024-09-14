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SIA評估景氣谷底已過 半導體年銷6,000億美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

美國半導體產業協會（SIA）表示，2024年全球半導體銷售額可望突破6,000億美元，反映景氣低迷結束以及需求居高不下。

SIA 12日在年度半導體產業報告中說，去年全球銷售近1兆個晶片，相當於每人100多個晶片，銷售額達5,270億美元，預期今年銷售額可望超過6,000億美元。

SIA表示，不斷成長的需求將促使產業進行新的投資，以增加晶片產量。得益於晶片與科學法，美國的半導體產能可望增加兩倍多，並提高新民間投資在半導體製造領域的比重。事實上，自美國國會首次提出晶片和科學法案以來，相關業者已在美國宣布90多個新的製造項目，遍布於28個州，投資總額逼近4,500億美元，預計可創造數以萬計的直接就業機會，並額外為美國提供數十萬個就業機會。

半導體 晶片 美國

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