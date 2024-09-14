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資料中心商機 台鏈關注

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
圖為資料中心內伺服器。 路透
圖為資料中心內伺服器。 路透

白宮12日召開AI基礎設施圓桌會議，宣布將成立人工智能數據中心工作小組，業者表示，需密切觀察白宮工作小組的作為，將牽動台灣主要AI伺服器代工廠包括鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達等AI資料中心的商機。

白宮12日召集雲端運算服務商、AI企業、數據中心營運商和公用事業企業領導人，召開AI基礎設施圓桌會議，聚焦討論AI能源使用、資料中心量能、半導體製造和電網容量。白宮在會議後宣布成立新的工作小組，以協調政府各部門的政策，美國能源部也將成立一支AI數據中心溝通協調團隊、支持AI數據中心發展。

白宮集結政府資源，加大力道投入AI基礎建設，將為伺服器代工廠後市營運增添更多想像空間，台廠期待，美國將進一步催動AI伺服器商機，帶來產業前景。

廣達董事長林百里先前曾形容，AI競賽就像跑百米，每個0.01秒都很重要，現在還只是AI新時代的起點，「廣達就像在AI山腳下，看不到山頂」，待明、後年北美四大雲端廠商資料中心量能開出，實現新一波AI應用，將改變人類的生活。

林百里認為，AI爆發期已開始，新發明、布局、市場開發這三部曲正同時發生，隨著資料中心擴建，後續更多應用推陳出新，沒人知道AI會爆發到什麼程度，學者都說這是「AI的工業革命」。

AI 白宮

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