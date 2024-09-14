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台廠可望擴大攻美市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

市場人士看好，美國總統大選愈來愈近，不論川普或賀錦麗雙方陣營針對再生能源政策將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，供應鏈也將受惠，台廠有望藉此切入美國市場。

儘管美國總統大選勝負難料，但投資人似乎相信，賀錦麗若能贏得11月總統大選，對乾淨能源股有利。國內三大太陽能廠元晶（6443）、聯合再生、茂迪今年起都加大外銷力道，主要市場涵蓋美國、歐洲及日本。其中，元晶因與特斯拉合作密切，出貨動能最強；聯合再生布局許久，外銷比重逐年提升；茂迪則鎖定日本市場。

美國能源部預測，今年美國新增電力裝機容量約有58%來自太陽能。預計將有36GW（10億瓦）併入電網，較去年倍增，儲能也翻倍成長、達14.3GW，遠高於天然氣的2.5GW。

外資報告指出，過去五年來，亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）約占美國大型公用事業級太陽能項目需求比率四成，凸顯科技大廠對再生能源需求正在擴大，而AI資料中心的電力需求更是傳統資料中心的十倍，使得再生能源炙手可熱。

再生能源 太陽能 美國

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