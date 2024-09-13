駐泰代表張俊福訪泰鼎 董座王樹木、執行長周瑞祥接待

泰鼎（4927）13日提到，駐泰國台北經濟文化辦事處代表張俊福大使今日率經濟組來訪泰鼎公司。董事長王樹木及執行長周瑞祥率經營團隊分享經營理念及工廠概況，並就電子產業的趨勢進行深入交流。

泰鼎提到，公司泰國工廠自2001年創立於泰國龍仔厝府，秉持以人為本的經營理念，結合東方人文精神及西式科學管理，專注於精實工廠管理及提升員工生活。隨著客戶需求逐步成長，目前本公司已擁有四座位於泰國龍仔厝府的工廠，最大月產能達到約一百萬平方公尺，員工人數超過九千人，更是泰國當地最大的台灣印刷電路板供應商。

除了積極擴展本業外，泰鼎提到，公司也重視企業永續經營。自2021年起推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」提升再生能源與水資源管理。其中「泰鼎太陽能方案」總裝置容量已達8.3MW，在泰國年平均日照近200天的自然優勢條件下，估計每年減碳量有望超過6,000噸。「泰鼎廢水循環再利用方案 (Aqua Project)」則從物理處理、化學處理及生化處理三方面進行探討，透過將工廠廢水分流，再搭配廢水處理技術，目前廢水回收率大約30%，預期第一階段目標將達成40%廢水回收率。

泰鼎提到，自2016年推動新南向政策以來，政府從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家創造互利共贏的新合作模式。本公司在泰國深耕多年，始終以追求股東、泰國當地員工、供應商與客戶等多方共贏為目標，新南向政策的推動意味著本公司的策略與政府方向和國際趨勢一致。在新經濟局勢下，透過政府整合開拓東南亞供應鏈利基，本公司將和國家、台商及當地政府一同迎接三贏局面的未來。

泰鼎提到，泰鼎為專業的印刷電路板製造商，員工人數超過9,000人，99%員工都是泰國籍。目前已有四座工廠，分別為泰鼎一廠、泰鼎二廠、泰鼎三廠及泰鼎協峰。泰鼎二廠及泰鼎三廠為本集團主要營運及行政中心。主要營業項目為單面、雙面與多層傳統印刷電路板之製造與銷售，新建成的三廠更已具備HDI以及更高層版的技術能力，終端產品應用領域包括電視、視訊轉換盒、硬碟、印表機及車用多媒體設備。

「Apex」來自 「APPROACH EXCELLENCE」 的前兩個字母。董事長王樹木先生認為，完美是困難的，致力於接近完美才是可追求的目標。「泰鼎」則是規劃回臺灣上市（櫃）時所取的名字，「泰」表示立足泰國，「鼎」則取其穩固的概念，呈現Apex在泰國印刷電路板業界具備深厚根基的地位。