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鑫創電子法說會／接單量持續向上 目標今明年業績續創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鑫創電子董事長許育瑞。記者吳凱中／攝影
鑫創電子董事長許育瑞。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠鑫創電子（6680）13日舉行法說會，展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，在邊緣AI業務成長帶動下，本季接單出貨比 (BB Ratio) 平均約1.67，接單量呈現持續向上趨勢，故此，今年營收維持兩位數成長目標，2025年則挑戰10億元大關，換言之，鑫創電子目標今明年營收持續創高。

鑫創電子設定倍速成長機會策略，鎖定綠能、AI、5G及充電樁/電動車領域。其中，本業IPC車載電腦主攻後裝應用市場，為公司穩定成長基石，中期快速成長則依靠工業應用AI市場，意即邊緣運算AI電腦，長期倍數成長機會，則鎖定前裝市場，包含智慧駕駛座艙及充電樁應用。

許育瑞指出，鑫創電子今年開始加大力度推廣邊緣AI業務，目前已經有20-30個客戶案子在Design-in階段。

以產品業績占比來看，鑫創電子今年累計至前八月邊緣運算AI電腦占比為62%，相對去年同期比重成長最大，車載電腦則為30%，嵌入式電腦為6%，其他則為2%。

若以市場別區分，鑫創電子今年累計至前八月營收中美洲占比最大、達50%，相比去年同期增幅最大，且今年美洲擠下歐洲成為鑫創電子最大市場，歐洲則為38%，至於亞洲及其他達12%。許育瑞表示，下半年歐洲市場有復甦狀況，預計將有不錯成績。

整體來看，鑫創電子預計今年營收維持兩位數增長問題不大，業績有望續創新高紀錄，2025年目標則為10億大關，換言之，營收將續創新高。許育瑞表示，今年第3季BB值平均為1.67，8、9月為1.9，顯示訂單趨勢持續向上。

在產能規劃方面，鑫創電子目前SMT採取外包方式，自製組裝率約三成左右。許育瑞表示，目前有接觸幾家大客戶，要求鑫創電子SMT部分可自控，公司規劃採取與友達（2409）集團合作，在他們相關體系工廠生產。

此外，由於鑫創電子購置新廠房，未來將把自製組裝率拉高到八成，藉此控制交期、品質及價格，並將導入大量自動化設備。

AI 營收 鑫創

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