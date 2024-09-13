英業達「小金雞」無敵強攻四領域 總座親揭最新展望
代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）13日受邀在證交所召開法人說明會，並說明公司最新的營運狀況。面對外界關心無敵近年積極推動各轉型的成果，總經理李圍正指出，我們還是一樣朝「智慧學習（智慧裝置）」、「智慧車用」、「AI 伺服器經銷代理銷售及售後服務」、「智慧系統整合」這四大方向來繼續前進。面對下半年發展，他坦言，今年與往年的差異不大，自己認為下半年有機會與上半年持平。
據悉，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有 BESTA 自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業。針對「智慧裝置」方面，李圍正表示，我們一樣強調在智慧學習領域的發展，至於在「代工」方面，無敵將努力增進有關兒童機以及一些周邊產品的開發，他透露，這些產品截至目前都已繳出相當程度的成長。
針對「智慧車用」這個領域的發展，李圍正則透露，在這方面無敵一樣專注在「車用鏡頭」上，這方面包括「前裝」跟「後裝」，而我們皆已開始執行。此外，在提供交車中心百萬畫素PDI，還有這個高效率傳輸的LVDS環景鏡頭及側車顯影的開發生產方面，我們仍都還在持續努力，不過今年在這幾個領域已有比較明顯的投入，未來發展不便多說，但會持續努力。
另外，有關在「智慧系統整合」方面的布局，李圍正表示，團隊將持續專注在「智慧交通方案」、「大數據分析」兩大領域的發展，其中，智慧交通方案，則包括在政府的交通建設的應用，包括公路局、包括一些台灣各鄉鎮的一些道路的交通建設等等，而另外還有一個部分則是有關一些車隊專案的管理 ，他說，團隊今年將會持續努力耕耘這兩大市場。
無敵近日已公布8月營收為0.46億元，年增達60.43%，表現有所改善、上升，李圍正強調，無敵這麼多年以來，整體表現一直都沒有太大的落差，就算有也只有幾個%的差異而已，目前手中是有一些專案，但大多都還在努力，目前仍無法公布，但他希望明年法說會前就可以有好消息，能向大家分享了。展望未來，他透露，無敵將繼續朝四大領域衝刺，而這也將是公司今年跟未來會持續耕耘加深的地方。
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