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臻鼎-KY集團子公司斥資逾15億元 蓋淮安園區員工宿舍

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎（4958）13日公告，集團子公司斥資逾15億元共同成立合資公司，計畫用於蓋淮安園區員工宿舍。

臻鼎代子公司淮安嘉維實業發展有限公司及慶鼎精密電子(淮安) 有限公司公告共同成立合資公司，公司說，用途為建設淮安園區員工宿舍。

依據說明，子公司淮安嘉維實業發展有限公司(以下稱淮安嘉維)以土地作價投資人民幣1.6億元與子公司慶鼎精密電子(淮安)有限公司(以下稱慶鼎精密)出資人民幣1.8億元，合計人民幣3.4億元（折合新台幣逾逾15億元）。

公告說明，淮安嘉維持有人民幣1.6億元；慶鼎精密持有人民幣1.8億元，持股比例：淮安嘉維為47%；慶鼎精密為53%。

人民幣 臻鼎

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