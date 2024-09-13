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六足AI機械狗 現身聯想台灣通路大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Lenovo於此次通路展望大會揭示專為高負載工業任務而設計的首款自研AI六足機械狗Daystar Bot GS。圖／Lenovo提供
Lenovo於此次通路展望大會揭示專為高負載工業任務而設計的首款自研AI六足機械狗Daystar Bot GS。圖／Lenovo提供

聯想（Lenovo）於13日舉辦2024 Lenovo TW Accelerate通路展望大會，以「以服務為導向」的轉型策略為基礎，從硬體裝置到軟體服務和解決方案完整產品陣容，全方位實現「AI for All」願景。此次大會吸引超過200位跨領域夥伴參與，Lenovo現場展示首款創新自研足式機械狗與智慧巡檢解決方案、新一代AI產品與服務、到整合 Copilot for Microsoft 365的數位辦公解決方案，旨在強化在AI、生產力工具及數位應用領域的合作，共同推動台灣產業的智慧化升級與未來發展。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，Lenovo正在推動AI技術的全面應用，透過智慧化的硬體與軟體整合，滿足不同企業與使用者的需求。「我們的目標是讓每一位用戶都能在智慧工廠、數位辦公室、個人生活等場景中，通過AI賦能提高生產力與效率，從而實現更智慧的工作與生活方式，推動整體數位轉型的成功」。

隨著全球工業領域數位化與智慧化需求加速，提升效率、降低成本及強化整體營運表現已成為業界的核心議題，為應對這一趨勢，Lenovo於此次通路展望大會揭示首款自研AI六足機械狗Daystar Bot GS。

這款機械狗專為高負載工業任務而設計，具備18個自由度的六足設計，最高可負重100公斤，確保機械狗能在複雜地形上實現靈活、穩定的載物運行；IP66的防水防塵特性，能正常防範潮濕和灰塵，使其輕鬆穿梭於各式工廠環境。其內建的雷射雷達、深度相機與RGB相機等感測器，能夠即時感知環境，並進行高精度的裝置檢測與故障預測，為企業提供自動化的巡檢功能。

此外，機械狗的AI驅動功能可進行自主學習，根據不同場景自動調整行動策略，適應力極強，並能持續優化操作，從而帶來長期穩定的效益，大幅降低人員進入高風險區域的需求，從而提升作業安全性。

Lenovo機械狗硬體裝置結合智慧巡檢解決方案，將能進一步整合自動化機器人及IoT感測器，能夠捕捉可見光、紅外線、聲紋、振動、氣體等多類型數據，並將這些數據轉化為3D數位孿生虛擬環境中的即時映射，進行即時監控，透過進一步的場域模擬，實現裝置及場域的3D數位孿生與即時資訊流戰情管理，助力企業進行場景預測並做出更精確的決策。

Lenovo指出，透過專門調優的AI大型語言模型（AI LLM）進一步提升智慧水準，智慧巡檢解決方案還能夠進行強大的影像識別，精確檢測儀表數值、設備表面裂痕、漏油情況等，並自動生成報告供管理者參考，為工廠等重要基礎設施提供高智慧、低成本的維護和操作保障。

Lenovo機械狗硬體裝置結合智慧巡檢解決方案，為工廠等重要基礎設施提供高智慧、低成本的維護和操作保障。圖／Lenovo提供
Lenovo機械狗硬體裝置結合智慧巡檢解決方案，為工廠等重要基礎設施提供高智慧、低成本的維護和操作保障。圖／Lenovo提供

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