iPhone 16首賣不用排隊了 中華電信首創改採登記抽籤

過往蘋果新一代iPhone系列手機開賣，電信三雄都會祭出首賣現場優惠，大至送出同款手機或智慧電視，小至送出折價優惠，吸引大批果粉提早數天徹夜排隊，今年中華電信（2412）轉換開賣方式，讓果粉不用排隊了！

中華電信指出，首次北中高三地盛大舉辦iPhone 16首賣會邀果粉同樂，9月16日起開放線上登記參加首賣會，報到成功享3,000元購物金優惠券。

中華電信宣布，「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日星期五首次於北中高三地盛大辦理，假台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦首賣會活動。

過往果粉都要徹夜排隊，就為了第一時間買到新機，拿到首賣優惠，為體恤果粉排隊辛苦，中華電信宣布，本次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨共襄盛舉，只要於活動期間完成線上登記，中華電信將抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，當天報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。線上登記網址詳參：https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2024-sale/index.html

中華電信指出，「中華電信iPhone 16 新機首賣會」線上登記活動，將於9月16日（一）上午10點開放登記至下午14點截止，並於各場次抽出60名幸運中籤者（共180名）一同參與首賣會活動。中華電信後續以簡訊及客服專人通知，提醒幸運果粉需於9月20日（五）上午6:00至7:00憑簡訊與登記的身分證號件至選定門市實名報到，即可獲3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格，報到序號亦即為首賣會購機序號。

中華電信表示，凡持購物金優惠券於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可享有2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。