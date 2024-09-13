強茂參加印度電子展 積極拓展全球版圖
整合元件（IDM）大廠強茂（2481）參加在9月11日至13日於印度新德里展覽中心舉辦的印度電子展，亮相廣泛應用領域設計的分離式元件及IC解決方案，持續拓展全球版圖。
強茂致力於推動再生能源的創新，在2024年印度電子展著重呈現廣泛應用領域設計的分離式元件及IC解決方案，包括無刷直流馬達驅動（BLDC）、電池充電器、車載充電器（OBC）、電動車充電樁及DC-DC轉換器等。
強茂指出，上述產品完美對應多種應用，如電動車、再生能源系統、AI資料中心、5G電信基地台散熱風扇、工業排氣系統、無塵室、工業級泵浦等現代建設需求。
無論客戶是從事電動車、再生能源系統或工業電子設備的開發，強茂都可提供全面性的解決方案，提升客戶的產品性能、效率與可靠性。
強茂強化全球版圖，積極參與各項國際重要展會，展現出公司擴大市場以及提高國際品牌知名度的強烈企圖心。
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