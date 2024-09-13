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遠傳 i16預購今晚開跑、最低0元 舊換新最高折近3.3萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片

遠傳（4904）iPhone 16系列預購13日晚間8時起於網路門市正式開跑，不少果粉已經準備搶先下手，全新iPhone 16搭配遠傳超值資費方案，專案價最低0元就能帶回家，舊換新指定機款還可最高可折近33,000元。

遠傳表示，透過遠傳網路門市完成預購，不僅免排隊，總回饋幅度最高近萬元；至全台門市預約登記，舊換新指定機款還可最高可折近33,000元。另外，透過遠傳friDay購物入手空機，也享最高16%優惠。

根據日前舉辦「iPhone 16最愛機款快閃調查」，頂規iPhone 16 Pro系列指名度最高，獲得絕大多數果粉指名，其中「沙漠色鈦金屬」全新配色堪稱當紅炸子雞，最受矚目。

遠傳網路門市13日晚上8時開放iPhone 16預購，搭配遠傳心5G指定飆網方案，iPhone 16（128G）專案價最低只要0元，螢幕升級不加價的iPhone 16 Pro Max專案價也萬元有找。

除超值專案價，遠傳也推出網路門市限定預購加碼，包含只要完成預購就送價值千元遠傳幣獨家預購好禮、使用「悠遊付」結帳，滿額加贈1,500元現金回饋券（限量）、刷遠傳friDay聯名卡最高還享8%回饋，回饋幅度達4,300元，加上遠傳VIP最高再折5,000元，總回饋幅度合計最高近萬元。

另外，遠傳還加送果粉全方位數位服務，包含遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下防駭心守護服務3個月免月租、遠傳再限量提供登錄Netflix 8.8折等多元優惠，不論是追劇或上網都安心。

遠傳friDay購物也從13日晚上8時起推出限時預購活動，只要完成預購，保證9/30前出貨，讓果粉第一時間搶得先「機」，同時買就送「果粉充充」充電配件大禮包(市價2,780元)，連同悠遊付滿額送最高2,500元禮包、刷遠傳firDay聯名卡最高享8%回饋等好康，最高可賺16%回饋！此外再享天天抽iPhone 16+黃金幣。

iPhone iPhone 16 遠傳

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