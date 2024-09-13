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遠傳調查：果粉最愛頂規 i16 Pro 系列占85% 逾5成選這色

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠傳電信將同步蘋果官網開放預購，更公布優惠資費方案。圖為iPhone 16 Pro系列。圖／遠傳電信提供
遠傳電信將同步蘋果官網開放預購，更公布優惠資費方案。圖為iPhone 16 Pro系列。圖／遠傳電信提供

蘋果iPhone 16系列將開放預購，遠傳（4904）公布「iPhone 16最愛機款快閃調查抽iPhone 16」調查結果，頂規機種iPhone 16 Pro系列最受果粉歡迎，合計超過85%果粉指名，今年新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，則是獲得超過半數果粉指名，比例高達53%。

遠傳表示，已截止的「iPhone 16最愛機款快閃調查抽iPhone 16」，在短短24小時內創下驚人填答量，熱度相較於去年同期成長超過7成，顯見iPhone 16深受果粉的矚目！遠傳將在開賣當天(9/20)中午宣布iPhone 16幸運得主，可免費把iPhone 16帶回家。

根據調查結果，頂規機種iPhone 16 Pro系列最受果粉歡迎，合計超過85%果粉指名，顯示忠實果粉第一波多想優先入手功能最強頂規機種，其中iPhone 16 Pro MAX占44%，iPhone 16 Pro占41%。

今年新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，獲得超過半數果粉指名，比例高達53%，其次則是經典的「白色鈦金屬」，占19%。至於iPhone 16系列，也以新色「湛海藍」最受歡迎，指名比例達32%，其次也是經典「白色」，占20%。

iPhone iPhone 16

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