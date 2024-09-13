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集邦：企業級SSD價格估第3季漲15% 營收增近2成

中央社／ 新竹13日電

市調機構集邦科技調查，企業級固態硬碟（SSD）第2季平均售價上揚超過25%，推升供應商營收季增逾50%；預期在市場持續供不應求情況下，第3季價格可望再揚升15%，供應商營收將增加近20%。

集邦科技今天針對SSD市況提出最新看法，認為受惠輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）放量，人工智慧（AI）應用帶動儲存需求，加上伺服器廠需求升溫，第2季企業級SSD採購容量明顯成長。

集邦科技表示，因市場供不應求，第2季企業級SSD平均價格上揚超過25%，推升供應商營收季增50%以上。三星（Samsung）第2季營收達24.8億美元，市占率43.2%，穩居全球企業級SSD龍頭地位。

SK海力士（Hynix）集團居次，第2季營收18.24億美元，市占率31.8%；美光（Micron）第2季營收7.8億美元，市占率13.6%。

展望第3季，集邦科技指出，北美雲端服務供應商需求持續增加，伺服器廠訂單動能不減，將推升企業級SSD採購容量。此外，供不應求情況可望延續，預期第3季企業級SSD價格將再上揚15%，供應商營收將季增近20%。

SSD 營收

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