碳費子法說明會登場 業界聚焦執行面

環境部8月底公告碳費三子法後，13日上午召開首場法規說明會，向企業界說明最完整的相關規定及減量計畫目標；氣候署組長周仁申表示，除了今天的說明會外，還會再開兩場說明會，讓有需要的業者都能儘量接收到最新訊息，第二場在下周一（9/16）登場，也會透過線上直播方式說明，讓無法前來的業者也能參與。

環境部8月29日正式公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項碳費子法正式上路，代表碳有價時代即將來臨，明年將試行申報今年的排碳量、暫不繳費，2026年才須依2025年排放量與適用費率繳費，至於碳費費率力拚年底公告、明年元旦生效。

氣候署13日首度在子法公告後召開說明會，會議主持人周仁申表示，先前在碳費子法預告期間已召開十場以上說明會，都是針對預告的版本、規劃內容進行溝通，今天則是針對通過的三項碳費子法進一步說明，要把最新、最完整的相關規定或減量計畫目標向業界說明清楚。

周仁申表示，說明會首先就是透過簡報向與會的企業代表說明，說明完後進入提問，因為與會代表幾乎都是工程師，是第一線需進行減碳工作人員，因此疑問通常都是針對減碳方式要注意事項、自主減量計劃怎麼填寫等執行面進行提問，過程都很平順，不像是當初還沒公告前，因為面對陌生法令比較多擔憂。

周仁申補充，說明會規劃舉辦三場，除了今天以外，16日及25日還有兩場，希望分散時間讓大家都能參與，不過也擔心有業者路途遙遠或時間點無法配合，因此下周一說明會將採線上直播方式進行。