快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

AI 需求促企業級 SSD 第2季合約價季增25% 原廠營收增逾50%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，第2季因NVIDIA（輝達） GPU平台放量及AI應用帶動存儲需求，加上server品牌商需求升溫，enterprise SSD採購容量明顯成長。AI帶動大容量SSD需求，但供應商今年上半年來不及調整產能，供不應求情況大幅推升第2季enterprise SSD平均價格季增超過25%，使原廠營收季增50%以上。

展望第3季，北美CSP客戶需求持續增加，server品牌商訂單動能不減，將繼續拉升enterprise SSD採購容量。由於供不應求情況延續至第3季，TrendForce預估，第3季合約價將較前一季上漲15%，原廠營收將季增近20%。

2024年初北美庫存去化完成，企業積極投資AI存儲建設，enterprise SSD訂單因此大幅增加。Samsung憑藉完整的產品線在競爭中占據優勢，第2季繼續穩坐市場龍頭，營收成長至24.8億美元。

TrendForce指出，第3季由於更多NVIDIA GPU到貨，CSP持續增加enterprise SSD採購，加上Samsung的PCIe 5.0產品逐步通過客戶驗證並開始放量，預期該公司的獲利率將成長，營收有望季增20%以上。

SK海力士集團旗下的Solidigm作為最大QLC enterprise SSD供應商，同樣受惠於AI需求大幅成長，加上SK hynix獲得server客戶加單，第2季集團整體營收增長至18.24億美元，市占率微幅上升至近32%。第3季因為Solidigm產能增加，且大容量SSD訂單動能延續至下半年，預計SK海力士集團的出貨量將較前一季成長，營收有望同步上升。

第2季enterprise SSD市占第三名為Micron，其大容量產品領先業界於2023年開始量產，明顯推升2024年第2季出貨量。加上server品牌商訂單同步上升，帶動Micron營收大幅成長至7.8億美元。配合大容量SSD訂單增加，該公司出貨主力開始轉向PCIe介面產品。

Kioxia第2季enterprise SSD營收同樣因server品牌商需求增長而上揚，達4.9億美元。TrendForce表示，AI及大數據運算浪潮將持續刺激enterprise SSD需求位元成長，超越消費級產品。Kioxia的優勢是其產品線覆蓋SATA、PCIe與SAS，未來可望擴大市占率。

WDC（Western Digital）第2季因主力客戶需求微幅減少，加上其PCIe介面產品成長幅度略低於競爭者，營收為1.64億美元。WDC已將重心轉往PCIe介面產品開發，並擴大與第三方主控業者合作PCIe 5.0，也已發表QLC大容量產品。

SSD 營收

延伸閱讀

集邦：AI 需求推動 Enterprise SSD 第2季合約價季增25%

研調：AI 需求促 Enterprise SSD 合約價第3季看增15%

AI 需求旺！SSD 價格季增25% Samsung成市場最大受益者

群聯營收／8月48.06億元年月雙增 歷史同期次高

相關新聞

碳費子法說明會登場 業界聚焦執行面

環境部8月底公告碳費三子法後，13日上午召開首場法規說明會，向企業界說明最完整的相關規定及減量計畫目標；氣候署組長周仁申...

資策會教研所 推免費「生成式 AI 能力認證」

為了培育台灣具備AI技能的新生代，資策會教研所即日起至11月30日推出免費的「生成式AI能力認證」服務，該認證整合生成式...

英業達小金雞無敵手握美超微AI大單 總座：換機潮顯現

英業達（2356）旗下無敵（8201）13日受邀在證交所召開113年法人說明會，面對外界關心在「AI伺服器」領域的佈局狀...

遠傳 i16預購今晚開跑、最低0元 舊換新最高折近3.3萬元

遠傳（4904）iPhone 16系列預購13日晚間8時起於網路門市正式開跑，不少果粉已經準備搶先下手，全新iPhone...

遠傳調查：果粉最愛頂規 i16 Pro 系列占85% 逾5成選這色

蘋果iPhone 16系列將開放預購，遠傳（4904）公布「iPhone 16最愛機款快閃調查抽iPhone 16」調查...

Apple Shop 3.0燦坤內湖店開幕 iPhone 16新機今晚8點線上開放預購

蘋果在台灣第一家Apple Shop 3.0今（13）日於燦坤（2430）內湖旗艦店盛大開幕，燦坤作為全台規模最大App...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。