Apple Shop 3.0燦坤內湖店開幕 iPhone 16新機今晚8點線上開放預購
蘋果在台灣第一家Apple Shop 3.0今（13）日於燦坤（2430）內湖旗艦店盛大開幕，燦坤作為全台規模最大Apple實體通路，數十年來積極拓展專櫃據點、培養認證專員，燦坤表示，Apple Shop 3.0是燦坤經營蘋果消費市場的一次全面性提升，未來也將持續展開3.0店格的擴編計畫。
燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，2014年燦坤迎來亞太第一家Apple Shop 2.0，直至今年剛好屆滿10年，通過扎實專業訓練體系陸續培養近百位具原廠認證Apple專員，也創建Apple小教室學程提供消費者學習管道，燦坤一路從選購諮詢、授權維修服務、到產品教學，以最高規格的服務品質落實一站式服務。
iPhone 16系列新機預購將於今日晚間8點整於燦坤線上購物網正式開放搶購，預購成功即享有燦坤獨家四重獨家優惠，「滿萬送400元配件金」、「三大銀行超強回饋最高逾10%」、「舊換新估價加碼回饋20%」、「蘋安無憂資料轉移服務」。
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