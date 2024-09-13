Apple Shop 3.0燦坤內湖店開幕 iPhone 16新機今晚8點線上開放預購

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9月11日參加高盛大會發表專題演說，他提到，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」。事實證明，台積電首創的「雙研發」團隊，再度展現稱霸全球的實力。正當競爭對手陷入摸索先進製程如何拉升2奈米良率之際，台積電的2奈米研發團隊已決定轉進，投入內部命名為A10的1奈米研發...

2024-09-13 10:00