資策會教研所 推免費「生成式 AI 能力認證」

為了培育台灣具備AI技能的新生代，資策會教研所即日起至11月30日推出免費的「生成式AI能力認證」服務，該認證整合生成式AI的基礎知識、能力強化、應用技能及倫理法律四大面向，透過完整的能力評鑑，讓參加者認知自身在AI領域的能力水平，並取得相關認證。

資策會教研所副所長吳文玲指出，資策會教研所以可信賴的公正第三方服務為出發點，希望幫助職場新鮮人掌握更具競爭力的AI知識外，也能協助企業迅速找到合適且具備專業認證的人才，進一步強化AI能力。因此，積極規劃發展成為專業人才的驗證機構，並建置多項能力評測及人才驗證等服務。「生成式AI能力認證」服務即是在這樣的產業需求下應運而生，能提升民眾對生成式AI的認識，並強化未來職場上的競爭力，通過評測者不僅具備生成式AI的基本概念和邏輯，更擁有基礎使用能力。

吳文玲說明，「生成式AI能力認證」不僅是一項技能認證，更是一個讓社會新鮮人和求職者鍍金履歷的機會。未來擁有AI技能將成為應對各種挑戰的必備條件，擁有該證書不僅可以彰顯個人在AI領域的專業能力，還能為職涯發展鋪路。未來，資策會教研所計畫與多所大專院校合作，共同推廣這項認證，並將進一步與產業公協會合作，打造一系列AI學習及認證機制。

為了讓社會新鮮人搶先了解「生成式AI能力認證」服務，資策會教研所將於9月21日「Cake 2024職涯博覽會」上設立專屬攤位。參與者可在現場洽詢能力認證考試相關資訊，並透過xLearn平台線上遊戲闖關學習生成式AI知識，對AI學習感興趣的民眾，歡迎踴躍參加。更多「生成式AI能力認證」的資訊與報名方式，可參考活動網站。