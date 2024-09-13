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AI 需求旺！SSD 價格季增25% Samsung成市場最大受益者

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Samsung成最大受益者。記者吳康瑋／攝影
Samsung成最大受益者。記者吳康瑋／攝影

根據集邦（TrendForce）最新調查，2024年第二季因NVIDIA GPU平台放量及AI應用帶動存儲需求，加上server品牌商需求升溫，enterprise SSD採購容量明顯成長。AI帶動大容量SSD需求，但供應商今年上半年來不及調整產能，供不應求情況大幅推升第二季enterprise SSD平均價格季增超過25%，使原廠營收季增50%以上。

展望第三季，北美CSP客戶需求持續增加，server品牌商訂單動能不減，將繼續拉升enterprise SSD採購容量。由於供不應求情況延續至第三季，集邦預估，第三季合約價將較前一季上漲15%，原廠營收將季增近20%。

Samsung為市場復甦最大受益者 SK海力士集團第三季出貨量將成長

2024年初北美庫存去化完成，企業積極投資AI存儲建設，enterprise SSD訂單因此大幅增加。Samsung憑藉完整的產品線在競爭中佔據優勢，第二季繼續穩坐市場龍頭，營收成長至24.8億美元。

集邦指出，第三季由於更多NVIDIA GPU到貨，CSP持續增加enterprise SSD採購，加上Samsung的PCIe 5.0產品逐步通過客戶驗證並開始放量，預期該公司的獲利率將成長，營收有望季增20%以上。

SK海力士集團旗下的Solidigm作為最大QLC enterprise SSD供應商，同樣受惠於AI需求大幅成長，加上SK hynix獲得server客戶加單，第二季集團整體營收增至18.24億美元，市占率微幅上升至近32%。第三季因為Solidigm產能增加，且大容量SSD訂單動能延續至下半年，預計SK海力士集團的出貨量將較前一季成長，營收有望同步上升。

第二季enterprise SSD市占第三名為Micron，其大容量產品領先業界於2023年開始量產，明顯推升2024年第二季出貨量。加上server品牌商訂單同步上升，帶動Micron營收大幅成長至7.8億美元。配合大容量SSD訂單增加，該公司出貨主力開始轉向PCIe介面產品。

Kioxia第二季enterprise SSD營收同樣因server品牌商需求增長而上揚，達4.9億美元。TrendForce表示，AI及大數據運算浪潮將持續刺激enterprise SSD需求位元成長，超越消費級產品。Kioxia的優勢是其產品線覆蓋SATA、PCIe與SAS，未來可望擴大市占率。

WDC(Western Digital)第二季因主力客戶需求微幅減少，加上其PCIe介面產品成長幅度略低於競爭者，營收為1.64億美元。WDC已將重心轉往PCIe介面產品開發，並擴大與第三方主控業者合作PCIe 5.0，也已發表QLC大容量產品。

SSD 營收

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